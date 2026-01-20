Rabinul Andrew Baker: „Partidul antisemit AUR bate la ușă în Washington. Nu-l lăsați să intre”

4 minute de citit Publicat la 09:00 20 Ian 2026 Modificat la 09:00 20 Ian 2026

Liderul AUR, George Simion. Sursă foto: Inquam Photos / Alex Nechez

Publicația americană The Algemeiner găzduiește opinia rabinului Andrew Baker, în care acesta avertizează în legătură cu vizita planificată săptămâna aceasta de liderul AUR, George Simion, la Washington.

"Nimeni nu ar trebui să se lase înșelat de această vizită", scrie Baker care susține că, sub masca patriotismului, partidul AUR susține și promovează antisemitismul.

În contextul în care Simion și alți membri AUR speră să fie primiți de membri ai Administrației Trump, rabinul estimează că orice astfel de întâlnire "va fi folosită de Simion și de aliații săi de acasă pentru a revendica sprijinul american pentru agenda lor".

"Iar acest lucru nu va face decât să-i susțină pe cei care restaurează reputația liderilor din epoca fascistă și alimentează flăcările antisemitismului", conchide Baker.

Articolul rabinului, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

Rabinul Andrew Baker: Simion va pretinde la Washington că este vocea unui "partid patriotic" european

"La fel ca multe țări din Europa Centrală și de Est care și-au recâștigat independența după căderea comunismului, România a fost în măsură să se confrunte cu epoca Holocaustului abia la o jumătate de secol după ce au avut loc aceste crime.

A făcut progrese mari în combaterea negării Holocaustului și a antisemitismului, care au fost cândva o caracteristică proeminentă a peisajului său postbelic.

Cu toate acestea, apariția partidului AUR, de dreapta, populist și deschis antisemit, amenință să anuleze aceste progrese.

Președintele partidului, George Simion, și-a anunțat planurile de a vizita Washingtonul în această săptămână. El și colegii săi vor solicita întâlniri cu membri ai Congresului și speră, de asemenea, să fie primiți de administrația Trump.

Simion va pretinde că este vocea unui 'partid patriotic' european și va argumenta că legislația adoptată de Parlamentul României și validată de Curtea Constituțională a țării îi îngrădește pe nedrept dreptul la liberă exprimare.

S-ar putea chiar să vorbească despre lupta împotriva antisemitismului, conștient că este o prioritate pentru președintele Trump.

Rabinul Andrew Baker: Membrii AUR s-au opus legislației care pedepsește antisemitismul, l-au atacat pe deputatul Vexler

Dar nimeni nu ar trebui să se lase păcălit.

Membrii parlamentari ai partidului AUR s-au opus oricărei legislații care promovează educația despre Holocaust și pedepsește infracțiunile antisemite și alte infracțiuni motivate de ură.

L-au atacat și intimidat, inclusiv fizic pe deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, chiar în Parlament. I-au adresat acestuia insulte antisemite, în timp ce promovează moștenirea ucigașului în masă de evrei în timpul Holocaustului.

O astfel de ură gratuită și negare a istoriei contrastează puternic cu munca importantă depusă de o comisie istorică internațională numită în 2004 de președintele român de atunci, Ion Iliescu, și prezidată de laureatul Nobel Elie Wiesel.

Raportul comisiei a detaliat moartea a 280.000–380.000 de evrei, uciși de autoritățile române, cum participarea mișcării fasciste Garda de Fier.

Rabinul Andrew Baker: AUR vrea să anuleze progresele României în combaterea antisemitismului

Am avut onoarea de a fi membru al acestei comisii, iar în cele două decenii de la publicarea raportului respectiv, România a făcut progrese considerabile în cercetarea și educația în legătură cu Holocaustul, precum și în adoptarea legislației de combatere a antisemitismului și împotriva negării Holocaustului.

Sub conducerea României, Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) a adoptat Definiția de lucru a antisemitismului în 2016, care reprezintă în prezent un instrument de orientare indispensabil, aprobat de peste 45 de națiuni.

În octombrie 2024, România a găzduit o conferință internațională axată pe educația în legătură cu Holocaustul și tentativele de denaturare a adevărului istoric în legătură cu acesta și a oferit, de asemenea, propriile bune practici ca exemple pentru alte guverne.

AUR dorește să inverseze aceste evoluții pozitive. A declarat Holocaustul din România drept 'o problemă minoră' și s-a opus includerii educației despre Holocaust în programa școlară.

Menține relații strânse cu rețele de extremă dreapta inspirate de mișcarea Garda de Fier din epoca fascistă.

A negat în mod constant responsabilitatea mareșalului Ion Antonescu în uciderea evreilor români, în ciuda documentației furnizate de Comisia Wiesel.

De fapt, unul dintre liderii AUR a insistat chiar că Wiesel însuși a fost un 'impostor' care nu a fost niciodată închis în lagărul de la Auschwitz.

Rabinul Andrew Baker: Orice întâlnire cu oficiali americani va fi folosită de Simion drept sprijin pentru agenda antisemită a AUR

Orice întâlnire (cu oficiali din Washington, n.r.) va fi folosită de Simion și de colegii săi de acasă pentru a revendica sprijinul american pentru agenda lor.

Iar acest lucru nu va face decât să-i susțină pe cei care restaurează reputația liderilor din epoca fascistă și alimentează flăcările antisemitismului.

Dacă Simion va obține întâlnirile pe care le dorește cu oficiali ai administrației Trump și cu membri ai Congresului, este esențial să audă un mesaj clar și critic, care să-i ceară să ia măsuri verificabile pentru reformarea partidului său.

Astfel de măsuri ar trebui să includă sprijinirea educației despre Holocaust și măsuri legale pentru urmărirea penală a incidentelor antisemite.

Ar trebui îndemnat să sprijine aprobarea, de către guvernul român, a Liniilor directoare globale (ale Departamentului de Stat al SUA) pentru combaterea antisemitismului și să adopte definiția de lucru a antisemitismului elaborată de IHRA.

Și ar trebui să i se mai ceară să înlăture din conducerea partidului său persoanele care s-au dovedit a fi flagrant antisemite și să-i prezinte scuze lui Silviu Vexler pentru atacurile la adresa sa și a comunității evreiești.

În mod ideal, acești pași ar trebui făcuți înainte de orice întâlnire (a lui Simion cu oficiali SUA, n.r.). Dar, indiferent de moment, nu ar trebui să existe nicio ambiguitate în mesajul transmis."

Cine este rabinul Andrew Baker

Rabinul Andrew Baker este directorul departamentului de Afaceri Evreiești Internaționale din cadrul Comitetului Evreiesc American.

A făcut parte din Comisia care a redactat raportul Wiesel.

În baza acestui document, numit oficial "Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România", țara noastră a recunoscut oficial participarea sa la Holocaust.

Baker a fost decorat de președinții Klaus Iohannis și Traian Băsescu.