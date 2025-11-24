Radu Marinescu a discutat cu ministrul Justiției din Franţa despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene

1 minut de citit Publicat la 13:25 24 Noi 2025 Modificat la 13:25 24 Noi 2025

Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit, luni, cu omologul din Franţa, Gerald Darmanin, context în care au discutat, printre altele, despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene, conform Agerpres.

Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Justiţiei, iar discuţiile au evidenţiat importanţa parteneriatului strategic dintre cele două state şi rezultatele consistente obţinute de autorităţile judiciare în combaterea criminalităţii transfrontaliere, inclusiv prin activitatea echipelor comune de anchetă, prin cooperarea procurorilor specializaţi şi prin utilizarea mandatului european de arestare.

Au fost subliniate progresele în destructurarea reţelelor de criminalitate organizată, combaterea traficului de persoane şi investigarea infracţiunilor economico-financiare realizate de DIICOT, menţionează sursa citată, care adaugă că, pe componenta civilă, cei doi miniştri au discutat despre colaborarea în aplicarea Convenţiei de la Haga privind răpirea internaţională de copii, procedurile privind comisiile rogatorii, obligaţiile de întreţinere şi recunoaşterea hotărârilor privind autoritatea părintească, accentuând protejarea interesului superior al copilului.

Conform comunicatului, cooperarea în domeniul penitenciar a reprezentat un alt punct central al discuţiilor, fiind analizate proiectele europene comune dedicate modernizării sistemului de detenţie, aplicării măsurilor alternative şi schimbului de bune practici pentru o justiţie orientată spre reintegrare socială.

În cadrul întrevederii au fost abordate şi provocările generate de criminalitatea modernă, tot mai dependentă de mediul digital şi tehnologiile emergente.

Discuţii şi despre Inteligenţa Artificială

Cei doi miniştri au evidenţiat angajamentul comun pentru dezvoltarea unor proiecte în cadrul Programului Digital Europe, inclusiv iniţiative referitoare la utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale în administraţia publică şi în activitatea judiciară.

"Priorităţile discutate au inclus consolidarea cooperării judiciare bilaterale în materie penală şi civilă, eficientizarea procedurilor privind mandatele europene şi transferurile de persoane condamnate, continuarea proiectelor din domeniul penitenciar, accelerarea digitalizării justiţiei şi protejarea statului de drept şi a independenţei justiţiei", mai arată MJ.

Totodată, Radu Marinescu a exprimat aprecierea României pentru sprijinul constant al Franţei în cadrul cooperării judiciare internaţionale, subliniind faptul că dialogul bilateral este un pilon al modernizării sistemului judiciar românesc.