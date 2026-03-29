Radu Miruță: „Dacă Bolojan pleacă, pică Guvernul. Care e pasul doi? PSD cu AUR?”

Radu Miruță a declarat, la Antena 3 CNN, că o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan va arunca țara în instabilitate, ultimul lucru de care are nevoie România acum. În acest scenariu, liderii partidelor din actuala Coaliție vor fi nevoiți să stea, din nou la masă, și să discute variantele posibile. „Care e pasul doi? PSD cu AUR?”, s-a întrebat ministrul USR, adăugând că „aritmetica (parlamentară n.red) ne arată cum se vor împărţi piesele pe tabla de şah”.

„Dacă domnul Bolojan pleacă, pică Guvernul. Nu este niciun indicator în avantajul României care să arate că România are nevoie de instabilitate astăzi. Înţelepciune au cei care dovedesc că pot să lucreze în condiţiile date”, a declarat Radu Miruţă, duminică seară, la Antena 3 CNN.

În scenariul în care Ilie Bolojan, președintele PNL, nu va mai fi premier, Miruţă a explicat că vor urma noi negocieri pentru formarea unui guvern.

„Dacă nu mai este Bolojan, nu mai sunt nici miniştri PSD, nici miniştri PNL, nici miniştri USR. Se va sta din nou la masă şi se va discuta care este contextul. Dar trebuie să vedem care este pasul doi. Care e pasul doi? PSD cu AUR? Că aritmetica ne arată cum se vor împărţi piesele pe tabla de şah”, a explicat Radu Miruţă.

PSD a anunțat că va decide, în 20 aprilie, în urma unui vot al tuturor membrilor partidului, dacă rămâne sau nu la guvernare sau care vor fi paşii următori.

Potrivit declaraţiilor preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, se conturează trei scenarii posibile după această dată: intrarea în Opozitie, modificări în cadrul Coaliţiei sau rămânerea la guvernare în aceeaşi formulă.

Cu toate acestea, în ultimele zile, Sorin Grindeanu, dar şi alţi lideri ai partidului au afirmat în repetate rânduri că actuala Coaliţie nu funcţionează şi că nu se poate continua în aceeaşi formulă.