Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: „Tot timpul e acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern”

Sorin Grindeanu s-a aflat duminică, la Brăila, unde a avut loc cea de-a treia întâlnire regională a partidului. Foto: Agerpres

Scenariul alegerilor anticipate este întotdeauna pe masă atunci când se discută despre schimbarea unui guvern, a declarat președintele PSD, duminică, la Brăila. Totuși, Sorin Grindeanu a subliniat că șansele să se ajungă la anticipate sunt foarte mici din cauza „prevederilor constituţionale” care îngreunează procesul, relatează Agerpres.

„Tot timpul e acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern. E mai greu realizabil în România, datorită sau din cauza, nici nu ştiu care e formula corectă, prevederilor constituţionale, mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate.

Dar, evident, tot timpul e acolo un scenariu care poate să ajungă, sigur, cu şanse foarte mici de a se întâmpla, dar este şi acest scenariu”, a afirmat Grindeanu.



Liderul social-democrat a precizat că, în cadrul întâlnirii regionale de la Brăila, a fost exclusă varianta menţinerii actualei formule de guvernare.



„Ceea ce s-a exclus în cadrul întâlnirii de astăzi, de la fiecare vorbitor în parte, este să rămânem în aceeaşi formulă la guvernare", a spus acesta.



Grindeanu a subliniat însă că principala preocupare a discuţiilor nu a fost una politică, ci situaţia economică.



„Cel mai important la dezbaterea de astăzi a fost faptul că lumea e extrem de preocupată de blocajele care există în acest moment în România, de faptul că economia merge în jos, de faptul că, de exemplu, în ultimele 10 luni s-au pierdut 55.000 de locuri de muncă în sectorul privat din România, că producţia industrială, de exemplu, a scăzut cu 16% de la o lună la alta, că inflaţia e la 10%, deci din start trăieşti cu 10% mai prost decât înainte. Ăsta a fost principalul subiect de discuţie astăzi şi căutarea de politici publice prin care noi să găsim soluţii şi viaţa românilor să fie mai bună”, a mai spus președintele PSD.

Sorin Grindeanu s-a aflat duminică, la Brăila, unde a avut loc cea de-a treia întâlnire regională a partidului, aferentă regiunii Sud-Est, privind continuarea participării PSD la guvernare.

Președintele PSD susține că după votul din PSD sunt trei variante posibile: rămânerea în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a Coaliţiei.