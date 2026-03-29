Grindeanu: Somez din nou Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru a lua măsuri care să atenueze șocul creșterii prețurilor

Grindeanu somează guvernul să ia măsuri care să ducă la scăderea prețurilor la carburanți. Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat, duminică, apelul către Guvern pentru măsuri cât mai rapide în vederea temperării prețurilor la combustibili.

Grindeanu a dat de înțeles că "unora care privesc guvernarea României doar din punct de vedere contabil, s-ar putea să le fie pe plac" creșterile de prețuri.

”Eu știu că în această perioadă se încasează mult la bugetul de stat pe ce se adaugă în plus (la prețul combustibililor - n.r.). și știu că unora care stau și privesc guvernarea României doar din punct de vedere contabil s-ar putea să le placă.

(Dar) până la urmă, tu guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru datele care îți intră la Finanțe. Și guvernezi pentru ca oamenii să trăiască mai bine", a spus liderul PSD, care s-a aflat duminică la Brăila, la cea de-a treia consultare regională de consultări în legătură cu ieșirea partidului de la guvernare.

În acest context, președintele social-democraților a spus că "somează" Executivul să intervină mai repede.

Grideanul îi somează pe Bolojan și pe Nazare să ia "urgent" măsuri

"Somez încă o dată pe prim-ministru și pe ministrul Finanțelor, și Guvernul în ansamblu, să adopte urgent măsurile prin care se atenuează acest șoc al creșterii prețurilor, iar românii să beneficieze de ceea ce beneficiază aproape toți europenii. Și nu doar europenii.

În aproape toate țările a intrat în vigoare o schemă de acest tip, prin care s-au redus prețurile. E prea mult, e o lună de zile de când am avut coaliție și Bogdan Ivan a prezentat cele 5 variante (de intervenție în piață).

Decizia nu poate să se ia decât la vârful Guvernului, nu din altă parte”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă a avut o discuție cu premierul Bolojan pe această temă, Grindeanu a evitat un răspuns direct.

Guvernul ar urma să decidă luni scăderea accizei la carburanți

”Au fost discuții nenumărate în această perioadă (...) În săptămâna când s-a aprobat bugetul, acum vreo 10 zile, am pus la dispoziție biroul meu să discute ministrul Energiei cu ministrul Finanțelor, sperând că imediat se iese cu această ordonanță și că imediat după buget vom avea această ordonanță.

Speranța mea a fost deșartă. Mâine, eu chiar sper să se ia o decizie și să își schimbe Guvernul viteza cu care ia decizii”, a adăugat Grindeanu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că luni va avea loc o ședință referitoare la prețul combustibililor și a reamintit că a făcut două propuneri: diminuarea TVA sau reducerea proporțională a accizei.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că se va lua un nou set de măsuri, ”până la finalul zilei de luni” pentru reducerea prețurilor la carburanți, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.