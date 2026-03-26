Bolojan anunță că Guvernul va scădea „foarte probabil” acciza la carburanți

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, într-un interviu acordat G4Media, că guvernul va adopta „foarte probabil” săptămâna viitoare o măsură privind scăderea accizei la carburanți, ca măsură pentru oprirea creșterii prețurilor la combustibili.

Bolojan a precizat că scăderea TVA nu e o soluție.

„Din punct de vedere al reducerii TVA, avem o componentă de infringement cu Uniunea Europeană. Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă”, a spus premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, șeful Guvernului a dat și exemplul Sloveniei, unde plafonarea prețului a dus la penurie de motorină.

„Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran. Cu cât acest război va fi mai lung, cu cât va genera în continuare blocaje pe piața de transport global de combustibil, cu atât efectele nefavorabile asupra economiilor globale, inclusiv românești, vor fi mai mari”, a spus șeful Executivului.

Premierul Bolojan a adăugat că ordonanța de urgență adoptată joi, pentru reuducerea prețurilor la benzină și motorină, permite guvernului să interzică exporturile de carburanți, dar „în fapt, noi nu vom interzice în momentul de față exporturile pe anumite componente, pentru că din procesele de fabricație avem o supraproducție de benzină pe care trebuie să o exportăm”.