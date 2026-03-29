Grindeanu: Niciun coleg n-a zis să continuăm în coaliție. Nici măcar unul. Bulgaria are rating mai bun ca noi după 9 rânduri de alegeri

1 minut de citit Publicat la 15:22 29 Mar 2026 Modificat la 15:55 29 Mar 2026

Liderul PSD Sorin Grindeanu a mers, duminică, la Brăila, în a treia întâlnire regională, înainte de votul pentru ieșirea partidului de la guvernare. Foto: Agerpres

Liderul PSD Sorin Grindeanu a lansat, duminică, noi mesaje că se pregătește să-și ducă partidul în opoziție.

Grindeau a participat, la Brăila, la cea de-a treia întâlnire regională cu activul de partid din ultimele zile.

El a fost întrebat de jurnaliști dacă primarii formațiunii insistă în continuare pentru ieșirea de la guvernare.

"Până să ies din sală, le-am spus cele 3 scenarii. Al treilea scenariu este păstrarea coaliției dar reașezarea lucrurilor în interiorul coaliției.

Fiecare din aceste variante este cu plus și cu minus. Dacă rămânem în varianta de până acum, vorbim de stabilitate, de lucruri care plac unora.

Grindeanu: Bulgarii au avut 8-9 runde electorale în 3-4 ani și au rating mai bun ca noi

Stabilitate există și Coreea de Nord, dar nu există prosperitate.

Să ai stabilitate doar de dragul stabilității, dar viața românilor să fie tot mai rea, nu e un argument ca să rămânem în coaliție. Nu își are sensul. Am văzut în Bulgaria, în ultimii 3-4 ani, că au fost 8 sau nouă rânduri de alegeri.

Iar ratingul de țară al Bulgariei este mai bun decât al României (...) În sală n-a fost nici măcar un vorbitor care să spună că vor să mai continuăm în coaliție. Nici măcar unul care sa spună, 'dom'le, hai să rămânem cum suntem acum'", a răspuns liderul PSD.

PSD Dâmbovița a votat deja ca partidul să plece de la guvernare

Cu o zi în urmă, Grindeanu a mers în Dâmbovița, iar vineri s-a întâlnit cu membrii PSD din județele din Oltenia.

La Dâmbovița, organizația județeană a PSD a votat în favoarea ieșirii de la guvernare, cât timp Ilie Bolojan este premier.

De asemenea, social-democrații din această organizație au spus că nu mai vor să facă parte nici din actuala Coaliție.

Votul din Dâmbovița a avut loc la inițiativa președintelui organizației, Corneliu Ștefan.

Președintele PSD a organizat opt întâlniri regionale pe tema prezenței formațiunii sale la guvernare, iar un vot final va fi dat la data de 20 aprilie.

Sorin Grindeanu a anunțat, vineri, care sunt cele trei scenarii pe care le va supune la vot pe 20 aprilie: trecerea în opoziție, rămânerea în coaliție, condiționată de schimbarea premierului Bolojan și a unor ministere cu ceilalți parteneri sau continuarea guvernării în formula actuală.