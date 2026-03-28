Primul vot în PSD pentru ieșirea de la guvernare: „Toată lumea a votat pentru a schimba regula în Coaliție”

Președintele PSD se află într-un turneu prin țară, pentru a se consulta cu liderii și membrii PSD din teritoriu cu privire la viitorul Coaliției de guvernare. Foto: Agerpres

Organizația PSD Dâmbovița a votat, sâmbătă, în favoarea ieșirii de la guvernare, cât timp Ilie Bolojan este premier. Social-democrații din această filială au spus, de asemenea, că nu mai vor să facă parte nici din „actuala Coaliție”.

Liderul PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a cerut votul la Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali PSD, la care au fost prezenți președintele partidului, Sorin Grindeanu, și mai mulți miniștri social-democrați.

„Și, dacă îmi permiteți, domnule președinte (Sorin Grindeanu - n.r.), astăzi, la Târgoviște, pentru că sunt oamenii care vor vota și pe 20 aprilie (...), o să participăm și la acea dezbatere cu 5.000 de oameni, la propunerea dumneavoastră, dar ne uităm ochi în ochi, suntem față în față în această sală, eu aș vrea astăzi, aici, la Târgoviște, să supun la vot colegilor mei din PSD Dâmbovița dacă sunt de acord sau nu să continuăm în această coaliție, cu actualul prim-ministru, cu partide toxice și, bineînțeles, așa cum suntem astăzi”, a spus el.

Rezultatul a fost unanim: toți membrii PSD Dâmbovița prezenți vor să rupă Coaliția de guvernare și nu îl mai vor pe Bolojan premier.

„Stimați colegi, sunteți de acord să mergem mai departe în actuala coaliție? Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă? Deci toată lumea a votat pentru a schimba regula în coaliție”. a spus președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

Acesta a propus și cinci teme de lucru pentru social-democrați: proiecte pentru finanțare în sănătate, în educație, reformă administrativă, reducerea numărului de parlamentari și un program pentru comunitățile locale.

„În ultimul an de zile avem un premier care a condus țara numai cu foarfeca”, a adăugat Corneliu Ștefan, care a concluzionat că PSD decontează deciziile guvernamentale.

Președintele PSD se află într-un turneu prin țară, pentru a se consulta cu liderii și membrii PSD din teritoriu cu privire la viitorul Coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu a organizat opt întâlniri regionale privind acest subiect, iar un vot final va fi dat la data de 20 aprilie. Președintele PSD a anunțat, vineri, care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate pe 20 aprilie: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.