Sorin Grindeanu, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa: Vă propun să facem schimbări

Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Social Democrat (PSD).

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, prezent sâmbătă la Târgovişte, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali, le-a propus social-democraţilor să facă schimbări, potrivit Agerpres.

"Nu pot să nu spun că cele 45% cât reprezintă PSD în interiorul acestei coaliţii (de guvernare - n.r.) nu ne pun pe poziţia de prim partid în această coaliţie. Da, a fost acea negociere anul trecut în care USR împreună cu PNL au venit şi au spus că ei împreună au această propunere de prim-ministru şi atunci am făcut acest protocol ca, începând de la anul, PSD să vină să preia funcţia de prim-ministru.

Dar, vă spun încă o dată, nici eu, nici colegii din conducerea partidului n-am anticipat că lucrurile vor merge în această formă şi, vă repet, noi am venit cu bună-credinţă, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile", a afirmat liderul social-democraţilor.

Sorin Grindeanu a susţinut că oamenii îi transmit că ştiu că deciziile guvernamentale sunt luate în mare parte de premier, dar că PSD îl ţine în funcţie.

"Ştiu, îmi spune mama, îmi spun oamenii cu care mă întâlnesc: am înţeles, ştim că majoritatea deciziilor le ia primul ministru, dar voi îl ţineţi. Eu vă propun să facem schimbări. Aşa că vă mulţumesc. În 20 aprilie ne vedem la vot", le-a transmis Grindeanu aleşilor PSD din Dâmboviţa.

Acesta a precizat că nu trebuie ca PSD să rămână în coaliţe doar de dragul stabilităţii.

"O coaliţie cu Partidul Social Democrat în parte îşi are rostul atâta timp cât aduce bunăstare românilor, cât românii trăiesc mai bine. Altfel, n-avem de ce să mai facem parte dintr-o coaliţie care guvernează în acest mod. Şi vă spun răspicat acest lucru, fără niciun fel de, să spunem, de nuanţă", a mai spus Sorin Grindeanu.