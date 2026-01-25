Radu Miruță, declarații controversate despre Nicolae Ceaușescu: “Pe anumite zone, a fost patriot”

<1 minut de citit Publicat la 18:30 25 Ian 2026 Modificat la 18:30 25 Ian 2026

Radu Miruță: "Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte pe teritoriul României". Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut declarații controversate, într-un interviu, despre Nicolae Ceaușescu. Întrebat dacă fostul dictator a fost un patriot, Radu Miruță a evitat un răspuns tranșant și a adus argumente în favoarea încadrării lui Nicolae Ceaușescu la fapte de patriotism.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul, la Digi24.

Întrebat din nou dacă, în opinia sa, Ceaușescu a fost patriot, Radu Miruță a răspuns:

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a spus Radu Miruță.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a mai afirmat acesta.

Pe de altă parte, Radu Miruță a precizat că are convingerea că “România o duce mai bine astăzi”.