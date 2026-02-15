Ciolacu: „Dacă PSD iese de la guvernare, ne ducem către alegeri anticipate. Bolojan este de vină pentru cum stă România economic”

Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Fostul premier PSD al României, Marcel Ciolacu, a spus duminică seara, la Antena 3 CNN, că actualul premier PNL Ilie Bolojan este de vină pentru actuala situație economică în care se află România, dar a adăugat că nu recomandă ieșirea social-democraților de la guvernare.

„Dacă PSD-ul iese din acest guvern, în acel moment ne ducem către alegeri anticipate. Pentru că PSD-ul, dacă iese, presupun că nu va vota un guvern minoritar”, a spus Ciolacu.

Întrebat cum explică electoratului PSD faptul că social-democrații critică guvernul Bolojan, dar refuză să iasă de la guvernare. Ciolacu a precizat:

„Eu nu îndemn pe nimeni să iasă la guvernare, nici PSD-ul. Nu știu dacă aș fi chemat la partid să votez, cum aș vota. Nu știu, om vedea în momentul respectiv. Dacă orice cale de dialog se închide, aș vota pentru ieșirea de la guvernare”.

Marcel Ciolacu a adăugat că „sunt două lucruri diferite, între a fi om politici și a fi om de stat”.

„Dacă ești om politic, atunci înveți să fugi. Dacă ești om de stat, și vrei ce-i mai bine pentru România, atunci stai și te lupți”, a spus fostul premier și președinte PSD.

„Românii trăiesc mai rău. E a șasea lună de declin la consum. Ai tăiat 12 miliarde la investiții. Spune-mi și mie: cu ce înlocuiești?”, a spus Ciolacu. „Se duce țara în cap, se duc și partidele în cap”.

Ciolacu a spus că „dacă vine o nenorocire peste România, este să vină o instabilitate politică” dar a precizat că „domnul Bolojan este de vină în acest moment de cum stă România economic, ăsta este adevărul”.

Ciolacu: „Suntem normali la cap? Am fost 2 ani în recesiune și nu ne-am dat seama?”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat vineri la tirul de acuzații lansate de fostul premier PSD Marcel Ciolacu la adresa lui Ilie Bolojan, după publicarea datelor oficiale care arată că România a intrat în recesiune tehnică.

În fața acestor susțineri, ministrul Pîslaru spune că „România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice 'geniale' a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți”.

„Suntem normali la cap?”, s-a întrebat, în replică, Marcel Ciolacu, duminică seara la Antena 3 CNN. „Suntem primul stat din lume care a trecut în recesiune și nu ne-am dat seama? Am fost in recesiune acum 2 ani și nu ne-am dat seama!”, a spus Ciolacu.