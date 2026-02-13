Dragoș Pîslaru, după atacul lui Marcel Ciolacu la Ilie Bolojan: "Economistul-minune din Buzău a dus țara în gard, cu gașca lui"

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat vineri, pe Facebook, la tirul de acuzații lansate de fostul premier PSD Marcel Ciolacu la adresa lui Ilie Bolojan, după publicarea datelor oficiale care arată că România a intrat în recesiune tehnică.

Ciolacu își asumă creșterea modestă a PIB, de 0.6%, conform datelor INS, spunând că avansul economic se bazează pe rezultatele primelor două trimestre din anul trecut, când, potrivit fostului premier, "actualul prim-ministru doar făcea figurație la Cotroceni" (cu referire la perioada când Ilie Bolojan era președinte interimar, n.r.)

"Românii nu mai pot fi prostiți cu cifre. Ei văd prețurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ține pasul cu costul vieții, văd cum tot mai multe firme trag obloanele și cum în spitale și școli se înmulțesc situațiile de criză", a acuzat Ciolacu.

În fața acestor susțineri, ministrul Pîslaru spune că "România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice 'geniale' a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți".

Postarea ministrului, în continuare.

Dragoș Pîslaru: Toți îi dau lecții lui Bolojan, dar nimeni nu vrea să-i ia locul

"Zeci de politicieni habarniști ajunși peste noapte miniștri și, mai grav, prim-miniștri și-au bătut joc de banul public.

Cine sunt ei? Sunt băieții ăia „deștepți”, care au lucrat toată viața la stat și cu toate astea:

zboară pe la Monaco în avioane private, dar nu mai găsesc facturile;

își dau jos ceasul Rolex de la mână și îl ascund în buzunar atunci când ies în conferințe de presă;

conduc mașini de 100.000 de Euro, închiriate de la firma „fostei” soții;

își fac vacanțele în resorturi de lux alături de amantele lor, ale căror firme sunt abonate la banul public.

O mulțime dintre acești politicieni habarniști stau astăzi bine-mersi în funcții călduțe la stat și îl critică pe Ilie Bolojan.

Adică avem, în sfârșit, unul care își pune în joc toată reputația dovedită de bun administrator ca să ne scoată din groapă și ce face politicianul nostru oportunist? Îl sabotează pe unde-l prinde, de teamă să nu crească Bolojan! Toți îi dau lecții, dar niciunul nu vrea să-i ia locul.

Ca economist cu studii absolvite la London School of Economics and Political Science, Harvard Business School, Universitatea din Viena și doctor în economie din partea Academiei Române, pot să explic cât de absurd este să vă lamentați că există scădere de -0,2% cu ajustare sezonieră la o reducere de deficit de 2,6%, în condițiile în care investițiile au preluat mai toată reducerea de consum.

Recesiunea e de fapt o însănătoșire dramatică a modelului de creștere economică, iar voi, din nepricepere ori viclenie, stați pe margine și vociferați că se prăbușește România.

Dragoș Pîslaru: România a fost dusă în gard de strategiile guvernelor conduse de economistul-minune din Buzău

Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți.

Oamenii cinstiți și de bună-credință din România înțeleg foarte bine că este nevoie de eficiență în guvern, în primării și în administrație, că trebuie să decăpușăm companiile de stat, că am trăit prea mult timp pe datorie, că nu se mai poate să umplem instituțiile publice de nepoți și de amante.

Mesajul meu pentru acești băieți „deștepți” este cât se poate de clar: dacă nu vreți ajutați la repararea dezastrului pe care tot voi l-ați cauzat, măcar aveți decența și bunul simț să nu stați în calea celor care încearcă."