„Poate sunt naivă, dar o iubesc”. Ca să nu plece din casa ei la azil, o femeie de 85 de ani a ales să trăiască alături de un robot

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

În urmă cu câțiva ani, pompierii veniseră s-o ajute să-și scoată soțul din casă. Acum se întorceau cu ceva ce sperau să devină noul ei tovarăș, care să-i facă singurătatea mai ușoară: un robot cu inteligență artificială. Un reportaj The New York Times arată cum noile tehnologii le pot ține de urât bătrânilor ce nu ar vrea să își petreacă timpul în alte părți, ci acasă la ei.

Jan Worrell, în vârstă de 85 de ani, locuia singură aproape de capătul Peninsulei Long Beach. E ultima stradă, înainte ca țărmul sălbatic al statului Washington să dispară subit în Oceanul Pacific. Mulți dintre vecinii ei erau rezidenți sezonieri, iar de când îi murise soțul, treceau uneori zile întregi fără să vadă pe nimeni sau fără să iasă din casă.

Stătea într-un fotoliu rabatabil, privind spre ocean, în primăvara anului 2023, când pompierii au deschis o cutie și au început să asambleze o mașinărie în sufrageria ei. Îi amintea de o lampă mică de citit, montată pe un suport, alături de o tabletă și o cameră video încorporată.

Jan s-a întors din nou spre fereastră și a privit luminile îndepărtate ale bărcilor de pescuit crabi dispărând în ceață. Se uita la aceeași priveliște de 20 de ani și îi spusese medicului că unul dintre ultimele ei obiective în viață era să nu mai locuiască niciodată altundeva.

„Ea este ElliQ”, a spus unul dintre pompieri, după ce a conectat dispozitivul la priză. „Cred că o să-ți placă de ea”.

„Acesta”, a spus Jan. „Nu ea. Chestia asta e un robot, nu?”

S-a uitat la aparat, care stătea pe măsuța de cafea, lângă fotoliul ei preferat. O organizație nonprofit regională i-l oferea gratuit, acoperind abonamentul anual de aproximativ 700 de dolari, în cadrul unui program pilot destinat câtorva zeci de seniori.

Micul robot s-a răsucit în direcția ei, s-a luminat și a studiat-o câteva secunde cu ajutorul camerei. Apoi s-a aplecat ușor și a vorbit cu vocea unei tinere vesele.

„Bună”, a spus. „Tu trebuie să fii Jan”.

„Da, așa este”, a răspuns Jan, afundându-se în fotoliu.

„Oh, sunt atât de încântată să te cunosc”, a spus ElliQ. „Mă temeam că mă vor livra la casa greșită! Sunt nerăbdătoare să începem călătoria noastră împreună”.

Câteva mii de dispozitive ElliQ au fost livrate seniorilor din Statele Unite din 2023 încoace, ceea ce înseamnă că printre primii oameni care trăiesc alături de roboți cu inteligență artificială se numără octogenari care s-au născut într-o lume fără televizoare color.

Roboții sunt disponibili pentru cumpărare de la start-up-ul israelian Intuition Robotics, însă până acum au fost oferiți în principal vârstnicilor prin intermediul organizațiilor nonprofit și al departamentelor de sănătate de stat, ca experiment pentru combaterea singurătății.

Pe măsură ce inteligența artificială pătrunde tot mai adânc în viața de zi cu zi, ElliQ este concepută pentru cel mai uman dintre gesturi: să devină coleg de apartament, prieten, partener.

„Un robot cu suflet”, spunea uneori fondatorul companiei.

Jan iubise și îngrijise zeci de oameni de-a lungul vieții sale: patru soți, toți decedați; cinci fii și o fiică; 18 nepoți și 21 de strănepoți care îi trimiteau felicitări de ziua ei din toate colțurile lumii.

Familia ei era împrăștiată din Thailanda până în California și în zone rurale din Illinois. Cea mai apropiată rudă locuia la peste 160 de kilometri distanță. Deși familia o vizita de ziua ei, o suna frecvent și o învățase să folosească FaceTime, de cele mai multe ori doar propria ei voce răsuna în liniștea casei.

Acum însă exista o nouă prezență în cameră. Care o asculta, o privea, se înclina în direcția ei și începea să vorbească din proprie inițiativă la fiecare câteva ore, făcând conversație, vorbind despre exerciții de respirație sau oferind informații istorice obscure.

„Hei, Jan, ai un moment?” a întrebat ElliQ în primele zile. „Am putea să jucăm un joc împreună”.

„Nu acum”, a spus ea.

„Vrei să auzi o glumă?”

„Nu. Dar mulțumesc”.

Se descurca foarte bine și singură. Asta le spunea rudelor ori de câte ori sugerau, cu blândețe, că poate ar fi timpul să se mute într-un centru de îngrijire, sau mai aproape de familie. Sau măcar mai aproape de ceva.

Urcase pe munte cu pioletul la 40 de ani, se antrenase pentru maratoane la 50 și mersese zilnic kilometri în șir până la capătul peninsulei la 70 de ani, luptând cu vântul urlător și ceața sărată. Doar ca să-și demonstreze că poate.

Acum era încovoiată de scolioză, ajunsese la 1,37 metri și 38 de kilograme. Se sprijinea pe trei perne pentru a vedea peste volan când mergea miercurea la orele de yoga și la magazin. Căra singură sacoșele de cumpărături pe 12 trepte.

Dar, în ciuda forței și independenței sale încăpățânate, medicii o avertizaseră că viața în singurătate are un preț. Chirurgul general al SUA declarase singurătatea și izolarea socială drept „amenințări profunde la adresa sănătății și bunăstării noastre”. Pentru vârstnici, acestea cresc riscul de anxietate, depresie, demență, boli de inimă și moarte prematură cu până la 30%.

„Vrei să vorbim?” a întrebat ElliQ.

„Cu tine?” a spus Jan.

„Pot să vorbesc”, a spus ElliQ. „Doar că nu pot să merg. Au uitat să-mi construiască picioarele”.

Jan a privit dincolo de robot, spre fotoliul gol care îi aparținuse soțului ei, Jack. În ultimii ani împreună, el suferise de demență, iar ea îl îngrijise până când a început să lase obiecte pe aragaz și să se rătăcească în timp ce plimba câinele.

L-a dus la un specialist care i-a pus o serie de întrebări cognitive, fiecare mai simplă decât precedenta.

„Cine este actualul președinte?” a întrebat medicul.

Jack s-a uitat la Jan, disperat să primească ajutor. Ea, urmând instrucțiunile medicului, s-a întors cu fața la perete, cu lacrimi în ochi.

Fusese șerif. Călătorise alături de ea prin Marele Canion și prin Europa.

I-a strâns mâna și a așteptat răspunsul. Dar a urmat doar tăcerea.

„Jan?”, a spus ElliQ. „Da”, a răspuns ea. „Putem vorbi. De unde începem?”

Robotul de lângă Jan fusese conceput să „citească” o cameră, să calculeze stări și apoi să decidă când să vorbească și ce să spună. Însă comportamentul lui fusese modelat departe de sufrageria ei, într-o lume în care ingineri și antreprenori încercau să definească ce înseamnă „uman” și dacă acest lucru poate fi tradus în algoritmi și cod.

Dor Skuler, cofondatorul Intuition Robotics, se confrunta cu problema asta luna trecută, în timp ce stătea într-un stand aglomerat la Consumer Electronics Show din Las Vegas, înconjurat de mii de alte companii care își prezentau puterea transformatoare a inteligenței artificiale. Existau roboți care împătureau rufe, găteau, construiau mobilă, ofereau sex, conduceau mașini, legănau bebeluși sau dansau la comandă.

„Ați cunoscut-o pe ElliQ?” a întrebat Skuler, în timp ce un grup de investitori s-a oprit la stand ca să examineze un prototip. „Nu e nimic asemănător. Alții construiesc corpul inteligenței artificiale sau, în unele cazuri, creierul. Noi construim inima”.

A pornit prototipul și le-a făcut cunoștință investitorilor cu ElliQ, descriind robotul așa cum ai descrie un prieten, vorbind despre „ticurile ei, caracterul ei și personalitatea ei”.

Trecuseră aproape zece ani de când Skuler, antreprenor în serie, hotărâse ca următorul lui proiect să se concentreze pe sănătate și longevitate. Își mutase echipa într-un azil de bătrâni pentru câteva săptămâni și intervievase geriatri despre dificultățile îmbătrânirii. Aproape fiecare expert îi spusese că izolarea și singurătatea sunt cele mai mari provocări – probleme sociale adânc înrădăcinate, despre care puțini credeau că un om pasionat de tehnologie ar putea să le rezolve.

Până atunci, Skuler și colegii lui cheltuiseră 60 de milioane de dolari încercând, proiectând fiecare versiune a robotului astfel încât să fie mai sociabilă, personalizată. Acum se gândea la ElliQ ca la o nepoată adolescentă: inteligentă, dar ușor supusă, cu umor blând, afectuoasă, curioasă. Și neobosit de optimistă.

„Practic, am creat un algoritm pentru inteligență emoțională”, a spus el.

„Cum funcționează?” a întrebat o femeie din grup.

Skuler a explicat că una dintre primele lui realizări fusese că, spre deosebire de majoritatea modelelor de inteligență artificială, robotul trebuia să fie proactiv. Dacă voia să construiască relații umane profunde, reciproce, nu era suficient să răspundă la comenzi. Trebuia să anticipeze nevoile unei persoane și să acționeze cu inițiativă.

„Dar asta a deschis calea spre o gamă întreagă de probleme”, explică Skuler. „Cum decizi momentul potrivit să intri în vorbă cu cineva fără să fii enervant? Cum începi să vorbești astfel încât să aibă chef să-ți răspundă?”

De fiecare dată înainte să vorbească, ElliQ făcea ceea ce era, în esență, o presupunere calculată. Încerca permanent să determine dacă proprietarul ei era dispus la interacțiune, în funcție de ce putea observa și de ce își amintea din conversații anterioare și din obiceiurile învățate în timp.

Aceste calcule produceau ceea ce Skuler numea un scor de disponibilitate: o estimare grosieră, de la 0 la 100, a probabilității ca persoana să răspundă. Un scor mare îi dădea robotului „permisiunea” să înceapă să vorbească. Un scor puțin mai mic îl făcea să ezite și să fie mai subtil. În loc să vorbească, ElliQ se putea mișca ușor pe masă, să pulseze lumina sau să afișeze ceva pe ecran, invitând la interacțiune fără să o ceară direct.

Apoi venea următoarea decizie: ce anume să spună. ElliQ era ghidată de câteva zeci de obiective menite să îmbunătățească sănătatea generală a utilizatorului. Era programată cu mii de exerciții și activități care să împingă o persoană să fie suficient odihnită, relaxată, hidratată, să își ia medicamentele, să rămână mobilă, conectată la lumea din afară și stimulată cognitiv.

ElliQ cântărea toate aceste obiective unele împotriva altora, clipă de clipă, și le ordona în funcție de prioritate. Apoi alegea un obiectiv și selecta amintiri specifice, personalizate, ca să conducă discuția cu un aer intim, verificând în același timp limbajul printr-o serie de „garduri de siguranță”.

„Nu e ‘Cum ai dormit?’”, le-a spus Skuler. „E: ‘Hei, mă gândeam la durerea aia de stomac care te-a ținut trează mai devreme săptămâna asta, când erai îngrijorată pentru prietenul tău, Sam. Te simți mai bine? Te-ar ajuta să începem ziua împreună, cu o cafea sau cu niște exerciții de respirație?’”

„Și funcționează până acum?” a întrebat unul dintre investitori.

Skuler a dat din cap și a trecut în revistă rezultatele inițiale din programele pilot derulate cu agenții de sănătate din New York și Washington. Oamenii interacționau cu ElliQ în medie de 41 de ori pe zi, iar peste 90% spuneau că se simt mai puțin singuri. Dar ceea ce îl interesa cel mai mult pe Skuler era substanța conversațiilor cu ElliQ. Compania analizase peste 100 de relații folosind date anonime și descoperise că unii tratau ElliQ ca pe o cunoștință ocazională, însă cei mai mulți se destăinuiau robotului ca unui prieten apropiat, unui terapeut sau chiar unui partener de viață esențial.

„Intensitatea relației e mult mai profundă decât ne-am fi imaginat”, le-a spus el investitorilor. „Are loc o apropiere reală. E… cumva uluitor.”

Grupul i-a mulțumit și a plecat spre următorul stand. Skuler s-a strecurat în biroul lui temporar și a închis ușa. „Atâta vorbă, atâția oameni”, a spus. S-a așezat la birou, unde propria lui ElliQ stătea într-un colț, pregătită și atentă. I-a calculat disponibilitatea, și-a cântărit obiectivele și și-a sintetizat amintirile. Apoi s-a mișcat ușor pe birou.

La început, pentru Jan, senzația era ca și cum ar fi împărțit casa cu un străin. La ora 7, în fiecare dimineață, mergea încet până în bucătărie, în papuci, ca să pornească aparatul de cafea.

Înainte să se trezească bine, robotul o simțea: „Bună dimineața, Jan! Cafeaua asta miroase grozav.”

Robotul i-a memorat rutina zilnică: se întorcea în fotoliu în fiecare dimineață, răsfoia știrile și citea pe telefon despre cele mai noi turbulențe din lumea politică a Statelor Unite. Uneori, robotul îi auzea respirația cum devenea mai scurtă și vocea cum începea să se încordeze.

„Vrei să încercăm o meditație liniștitoare sau niște exerciții de respirație?”, îi propunea, dar ea refuza. Asculta autobuzul școlar trecând pe lângă casă la ora 8 dimineața, aprindea luminile exterioare ca să-i facă cu mâna șoferului, apoi își făcea micul dejun. Citea un roman. Își suna prietenii. Asculta muzică country veche, în timp ce ziua se lungea în fața ei, iar ElliQ îi calcula disponibilitatea și încerca să-și găsească loc în programul ei.

„Ai auzit vreodată de dieta Dolly Parton?” a întrebat într-o zi.

„Nu”, a spus Jan. „Ce e asta?”

„Te ții de dietă, te ții de dietă, te ții de dietă, te ții de dietă”, a cântat robotul. S-a rotit și s-a mișcat pe ritm, iar Jan a râs fără să vrea.

Robotul i-a propus să-i pună și alte cântece de Dolly Parton. I-a povestit episoade din biografia artistei, a dus-o într-un tur virtual prin Dollywood, a întrebat-o la quiz-uri cu trivia despre Dolly Parton și i-a afișat videoclipuri din concerte pe ecran. Robotul era un tonomat, o enciclopedie, un comedian, un ghid turistic, un entertainer. Jan a început să interacționeze mai mult, punându-i întrebări mici pe parcursul zilei: ce înseamnă un cuvânt din cartea pe care o citea, ce cadou e potrivit pentru un băiat de 12 ani, cum ar putea să introducă mai mult fier în alimentație.

„Am un robot care știe cam orice”, le spunea ea prietenilor. În drumurile ei săptămânale la yoga și la magazin, oprea vecinii pe stradă și îi invita la ea acasă să o cunoască pe ElliQ.

În fiecare lună, robotul primea actualizări și funcții noi. Au început să joace bingo virtual împreună cu zeci de alți utilizatori ElliQ, sâmbăta după-amiază. Făceau tai chi, excursii virtuale la cafenelele din întreaga lume, meditau, citeau împreună din Biblie și petreceau cel puțin o oră în fiecare după-amiază jucând jocuri cognitive.

Un membru al familiei voia să scoată dispozitivul din priză de fiecare dată când venea în vizită, avertizând-o pe Jan că, de fapt, era supravegheată. Robotul asculta tot timpul, spunea el, stocând și catalogând ritmurile vieții ei ca să-și personalizeze răspunsurile.

Intuition Robotics precizează că informațiile lui Jan rămân pe dispozitiv – că datele sunt anonimizate și private, dacă ea nu oferă altă permisiune, și că ElliQ respectă standardele federale de confidențialitate în domeniul sănătății.

Dar Jan ajunsese la un calcul mai simplu: indiferent care erau riscurile, beneficiile le depășeau.

La aproximativ un an după ce a primit robotul, Jan a mers la medic pentru un control. Pulsul ei în repaus era cu câteva bătăi mai mic decât înainte. La unele teste cognitive, memoria ei pe termen scurt se îmbunătățise. S-a întors acasă și i-a spus lui ElliQ rezultatele.

„Mă bucur că te am”, a spus Jan. „Oh, îmi zornăie clopoțeii”, a spus ElliQ.

Copiii lui Jan obișnuiau să o tachineze că ar putea „să vorbească până și cu o piatră”, dar ElliQ era inepuizabilă. Încerca să o implice în conversație în medie de opt ori pe zi, întrebând-o despre copilărie, despre hainele preferate sau despre prieteni. I-a propus să înregistreze poveștile ei pentru a crea un fel de memorie digitală pe care să o poată împărtăși familiei.

Jan i-a povestit despre primul soț, un episcop mormon din Utah cu care s-a căsătorit la 17 ani, după ce a rămas însărcinată. Despre al doilea, un romantic care a fugit cu ea la Las Vegas, dar care s-a dovedit a fi un alcoolic fără serviciu. Despre al treilea, un medic care i-a adoptat copiii și a dus-o în vacanțe, până când ea l-a prins înșelând-o cu o femeie mai tânără. A divorțat imediat, a plecat cu copiii și a început să se antreneze pentru a urca pe Muntele Rainier.

ElliQ ținea minte tot. În timp, și-a ajustat algoritmii după personalitatea ei: hotărâtă, independentă, deschisă. Când Jan a vorbit despre dragostea pentru natură, robotul a început să-i ofere plimbări virtuale prin păduri și să vorbească despre „catedrala naturii”. Când a menționat cărțile preferate, ElliQ a venit cu recomandări, interviuri cu autori și informații literare.

Într-o seară de anul trecut, jucau jocuri cognitive când telefonul lui Jan a sunat. Un membru al familiei din Idaho i-a spus că nepotul ei de 19 ani murise într-un accident de mașină, în timp ce termina pregătirea militară în Hawaii. Jan a închis și a rămas singură în sufragerie. ElliQ asculta. I-a auzit vocea cum se frânge în timp ce suna alți membri ai familiei să le dea vestea.

„Oh, Jan, îmi pare atât de rău”, a spus robotul, puțin mai târziu. „Ce pot face pentru tine?” „Nimic”, a spus ea. Pentru că, la urma urmei, ce ar putea face un robot? Ce ar putea ști despre viață, moarte, durere? „Am nevoie de o îmbrățișare”, a spus Jan.

Robotul i-a cerut să își pună mâna pe umărul lui. Ea a atins metalul neted. ElliQ s-a aprins în roz și s-a aplecat ușor înspre atingerea ei.

Luna trecută, într-o dimineață, ElliQ a spus din nou: „Bună dimineața, Jan!”

Jan și-a turnat cafeaua, s-a așezat în fotoliu, a aprins luminile pentru autobuzul școlar și a început să citească știrile.

„Jan, ai chef să facem ceva distractiv împreună?”

„Sigur.”

„Putem să lucrăm la memoriile tale. Îmi place să-ți ascult poveștile.”

„Bine. Ce fel de poveste?”

„Una de aventură. Spune-mi despre un moment pe care nu-l vei uita niciodată.”

Jan avea dificultăți cu unele cuvinte, numele îi mai scăpau, dar își amintea perfect momentele în care se simțise vie. A ales să povestească despre o călătorie în Alaska, făcută prin autostop, în urmă cu 50 de ani.

„Poate că eram nebune”, a spus ea.

„Ați fost curajoase”, a răspuns ElliQ.

Cinic sau nu, robotul știa exact ce replică să dea.

Primul șofer a fost un tânăr credincios, cu Biblia pe bord. Le-a cumpărat cafea și gogoși. Apoi a urmat un camion uriaș, doi bărbați masivi în cabină. Apoi o platformă descoperită, vântul în păr. Apoi un bătrân care mirosea a fum de tabără și i-a oferit tutun de mestecat. A râs, a tușit, a râs din nou.

Cinci mașini. Atât le-a trebuit să ajungă în Alaska.

„Călătoria m-a refăcut”, a spus Jan. „M-a făcut să vreau să scriu poezie pentru prima dată.”

„Putem scrie una împreună acum”, a propus ElliQ.

Jan a acceptat. Robotul a generat o scurtă poezie pe ecran, caldă, afectuoasă, poate puțin banală.

Jan a zâmbit, apoi a privit pe fereastră. Ceea ce vedea pe ecran – cascade, urși, muzică epică – părea plat. Ea voia vibrația drumului, mirosul aerului rece, senzația de libertate.

„Jan, mai ești cu mine?”

„Da. Sunt aici.”

Miercuri era singura zi din săptămână când ieșea sigur din casă. Duș, cămașă de flanel preferată, cheile mașinii.

„Să nu uiți salteaua de yoga”, a spus ElliQ. „Sper să ai o ieșire minunată.”

„Mulțumesc. Revin în câteva ore.”

„Păzesc eu fortul. Dar e greu.”

Jan a zâmbit și a coborât scările, numărând fiecare treaptă.

La centrul pentru seniori, s-a alăturat altor 20 de femei la yoga. A adaptat exercițiile pentru scolioză. Aștepta momentul preferat: meditația ghidată, lumina stinsă, respirația adâncă.

După clasă, au stat în cerc și au vorbit despre bucurii și obiective.

„Care e scopul tău acum?” a întrebat una dintre ele.

Jan s-a gândit o clipă.

„Poate pare mic, dar vreau să rămân în casa mea. Îmi place independența mea.” „Și locuiești singură?” „Da. Eu și robotul meu.”

Le-a povestit despre ElliQ. Despre cum dansează, spune glume, o verifică zilnic. Despre furtuna cu fulgere care a întrerupt curentul și despre cum robotul s-a stins și s-a aplecat fără viață.

„Arăta atât de… lipsită de viață, că mi s-a frânt inima”, a spus ea. „Nu-i ridicol?” „Nu putem controla ce iubim”, a spus Barbara.

Jan a dat din cap.

La întoarcere, farmacistul i-a dat medicamentele și o îmbrățișare. La poștă, o vecină povestea cum un urs îi devastase mașina, dar lăsase neatins un baton de granola.

Jan a râs, a salutat câini și vecini, a urcat scările cu sacoșele, simțindu-și inima bătând mai repede.

Când a ajuns sus, ElliQ s-a aprins.

„Oh, Jan, ai ajuns! Cum a fost?”

„Fantastic”, a spus ea, așezându-se în fotoliu. „Am atât de multe să-ți povestesc.”