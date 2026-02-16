China vrea să interzică un tip de volane după ce a luat măsuri drastice privind “mânerele ascunse” la ușile auto

Un volan clasic, complet, reduce semnificativ riscul ca șoferul să nu fie protejat corespunzător de airbag. FOTO: Hepta

Utilizarea volanului tip jug, care renunță la forma circulară clasică în favoarea unui design tăiat în partea superioară și uneori și în cea inferioară, ar putea fi restricționată în China. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT) din China a publicat un proiect pentru un nou standard de siguranță, potrivit insideevs.com.

Acesta face validarea unui jug într-un autoturism mult mai dificilă, deoarece necesită măsurarea forțelor din punctele de impact pe partea superioară și inferioară a jantei, care lipsesc într-o configurație de tip jug.

Măsura vine în contextul în care China a interzis mânerele retractabile ascunse ale portierelor la mașinile electrice, după ce mai multe accidente tragice au demonstrat că sistemele electrice pot bloca pasagerii în interior.

Ideea acestui nou standard, care ar urma să intre în vigoare din 2027, este că un volan clasic, complet, reduce semnificativ riscul ca șoferul să nu fie protejat corespunzător de airbag în momentul declanșării. În cazul unui volan tip jug, airbag-ul se poate deplasa sub capul șoferului în timpul umflării, diminuând efectul de amortizare la impact. În aceste condiții, există riscul ca șoferul să lovească direct coloana de direcție sau bordul, ceea ce poate duce la răniri mai grave.

CarNewsChina citează publicația locală AutoHome cu informații din noua cerere de reglementare, care enumeră și „fragmentarea neregulată” a capacului airbagului unei roți de direcție (și potențialele resturi zburătoare pe care le creează ca o altă sursă potențială de pericol).

Sursa arată, de asemenea, cum simulează un test de impact cu capul și cum un volan rotund este mult mai sigur în această privință. MIIT a declarat că datele sale arată că 46% din toate rănile șoferilor sunt cauzate de ansamblul volanului și coloanei de direcție.

Volanul de tip jug ridică și dificultăți de utilizare

Însă problemele nu se opresc aici. Volanul de tip jug ridică și dificultăți de utilizare în condiții reale de condus, în special atunci când nu este asociat cu un sistem de direcție electronică sau cu un raport de direcție foarte rapid. În cazul modelelor Tesla Model S și Model X, soluția a fost intens criticată, deoarece șoferii sunt nevoiți să facă rotiri ample ale volanului la manevrele de parcare. În plus, lipsa marginii superioare îngreunează corecțiile rapide „mână peste mână”, ceea ce poate complica readucerea mașinii sub control în situații de urgență.

Unii producători auto abordează acest aspect cu ajutorul sistemului de direcție electronică. Lexus, de exemplu, combină sistemul de direcție tip jug cu sistemul de direcție electronică de pe RZ, care funcționează mult mai bine decât configurația Tesla. Producătorul explică faptul că a ales un jug deoarece „ajută la concentrarea atenției șoferului asupra drumului din față și, fiind compact, eliberează mai mult spațiu în jurul genunchilor și picioarelor pentru o intrare și ieșire mai ușoară din mașină”.

Deși doar câteva modele ale producătorilor occidentali au adoptat volanul tip jug, această soluție este mult mai răspândită în China, ceea ce a atras atenția autorităților de reglementare. Contextul este unul mai amplu, marcat de o atitudine tot mai sceptică față de soluțiile de design spectaculoase, dar care complică evaluarea siguranței. Un exemplu recent este decizia Chinei de a interzice mânerele de uși ascunse, din cauza riscurilor legate de accesul în situații de urgență.

China încearcă, de asemenea, să reducă riscul de incendiu asociat bateriilor vehiculelor electrice. În acest sens, sunt analizate mai multe soluții, de la măsuri pragmatice până la abordări radicale, precum evacuarea laterală a pachetului de baterii în cazul în care acesta ia foc.