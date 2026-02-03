China interzice un detaliu la mașinile electrice care a devenit o capcană mortală, iar decizia ar putea avea efecte în întreaga lume

China a interzis mânerele retractabile ascunse ale portierelor la mașinile electrice. FOTO: Getty Images

China a interzis mânerele retractabile ascunse ale portierelor la mașinile electrice, după ce mai multe accidente tragice au demonstrat că sistemele electrice pot bloca pasagerii în interior. China devine astfel prima țară care interzice aceste elemente de design promovate de Elon Musk și Tesla, iar decizia ar putea avea efecte în întreaga lume, scrie BBC.

Măsura vine în contextul în care vehiculele electrice sunt analizate tot mai atent de organismele de supraveghere a siguranței din întreaga lume, după mai multe incidente mortale, inclusiv două accidente fatale în China în care au fost implicate mașini electrice Xiaomi, din cauza unor defecțiuni la deschiderea portierelor.

Potrivit noilor reglementări, mașinile vor putea fi vândute doar dacă au un mecanism de deschidere (eliberare) mecanic atât la interior, cât și la exteriorul portierelor, au relatat media de stat.

Noile reguli urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Regulile Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT) prevăd ca exteriorul fiecărei portiere pentru pasageri, să aibă un spațiu încastrat, pentru a permite accesul la mâner. În interiorul mașinii trebuie să existe semne/indicatoare cu dimensiuni de cel puțin 1 cm × 0,7 cm, care să arate cum se deschide portiera.

Mașinile care au fost deja aprobate de autorități și se află în etapa finală de intrare pe piața chineză vor avea încă doi ani la dispoziție pentru a-și actualiza designul.

Mânerele ascunse sunt utilizate pe scară largă în piața chineză a vehiculelor cu energie nouă (NEV), care include mașini electrice, dar și hibride și modele alimentate cu celule de combustie. Ele apar în aproximativ 60% dintre primele 100 de NEV-uri cu cele mai mari vânzări, potrivit datelor citate de publicația controlată de stat China Daily.

Deși măsurile se vor aplica doar modelelor vândute pe piața chineză, ponderea uriașă a țării în industria auto globală înseamnă că decizia ar putea avea efecte în întreaga lume.

Mânerele portierelor de la Tesla sunt deja investigate de autoritățile de siguranță din United States, iar autoritățile din Europa iau în calcul propriile reguli.

În noiembrie, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a deschis o investigație axată pe mânerele portierelor acționate electric de la Tesla, după raportări potrivit cărora acestea ar fi încetat brusc să funcționeze și au blocat copii în mașini. NHTSA a precizat că a primit nouă reclamații privind mânerele de la mașinile Tesla Model Y din 2021, modelul de referință al companiei. În patru dintre cazuri, proprietarii au fost nevoiți să spargă geamul ca să rezolve situația.