Noi precizări privind taxa pe sere. Ministrul Agriculturii: "Termenul a fost prorogat. Proiectul ajunge în Parlament”

Florin Barbu: "Nu se poate realiza valoare impozabilă a unui solar". FOTO: Hepta

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat la Antena 3 CNN că prevederile privind taxa pe sere și solarii au fost prorogate până în anul 2027.

“Partea de sere și solarii termenul este prorograt până în 2027. Va ajunge în Parlamentul României. Nu se va plăti subvenții pe sere și solarii pentru că nu se poate realiza valoare impozabilă a unui solar. I-am explicat și domnului Nazare”.

De asemenea, ministrul Florin Barbu a exclus ca eliberarea adeverințelor pentru înscrierea în programul de ajutor MINIMIS sau pentru subvențiile APIA vor fi condiționate de plata contribuțiilor către buget:

“Nu putem condiționa. Este și o decizie a ÎNCCJ și rog primarii să elibereze aceste adeverințe pentru că pierdem foarte mulți bani europeni”.

Ministrul Agriculturii l-a criticat dur pe șeful Cancelariei premierului pentru că a vorbit despre excluderea de la programul tomata a micilor fermieri car nu sunt fiscalizați. Florin Barbu a precizat că programul nu poate fi modificat.

“În primul rând, nici nu se mai numește așa, se numește legume în spații protejate pentru că am extins și finanțăm fiecare mie de metri pătrați. Cred că domnul Jurca are mai mult bulion în cap decât ce ar trebui să aibă, sincer vorbesc. Nu trebuie să se bage peste politica agricolă. Politica agricolă se face de către ministrul Agriculturii de către prim-ministru.

Șeful Cancelariei are alte atribuții. Este un program prin Hotărâre de Guvern pe o perioadă de trei ani, aprobat de anul trecut, deci nu mai poate fi modificat. Este un program notificat la Comisia Europeană și în acest program, chiar dacă sunt pe certificat de producători fermieri din bazinul legumicol, au o anumită cantitate de valorificare prin borderouri și prin facturi atunci când fac această valorificare pentru a primi acest sprijin.”

Ce a spus Ilie Bolojan despre taxa pe sere

După ce s-a vehiculat că vor fi impozitate solariile din grădinile oamenilor care cultivă pentru consumul propriu, prim-ministrul Ilie Bolojan a venit cu explicații la finalul anumui trecut. Ilie Bolojan a declarat că măsura se referă la serele de tip industrial, iar solariile din curțile oamenilor, care nu au nevoie nici de autorizație de construcție, nu vor fi impozitate.

„Taxarea serelor la o valoare de 0,5%, deci cu un discount de 50% faţă de alte construcţii, se aplică doar pentru serele de tip industrial. Solarul care este în spatele grădinii omului, care n-are autorizaţie de construire, l-a făcut el, pur şi simplu, ca să trăiască, să-şi vadă de treaba lui, nu se impozitează. Deci, retorica de impozitare a pătulelor şi a solariilor nu stă în picioare”, a declarat premierul la Digi FM.