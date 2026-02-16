„Acesta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Un vlogger român a mers cu trenul în Africa și a avut o surpriză imensă

Un vlogger român a mers cu trenul în Africa și a avut o surpriză imensă. FOTO captură foto Facebook Adrian RA

Un vlogger român care a mers cu trenul în Africa, pe ruta Nairobi-Mombasa, a povestit într-un clip postat pe rețelele sociale condițiile în care a călătorit: „Cel mai luxos tren din Africa”. El a filmat cum arată vagoanele despre care a spus că se prezintă impecabil și a remarcat și viteza cu care mergea trenul, peste cea medie din România.

Vloggerul Adrian, care postează pe You Tube pe contul Daily Sugars, iar pe Facebook ca Adrian Ra, a ajuns în Kenya, unde a mers cu trenul pe ruta Nairobi – Mombasa, în lungime de 480 de kilometri.

El s-a declarat surprins după ce a constatat că trenul arată mult mai bine decât trenurile din România, cel puțin la interior, dar și că se deplasează cu o viteză medie mai mare decât cea cu care circulă trenurile în România.

„Acesta nu este un avion la clasa întâi, este un tren din Africa. Dragii mei, haideți să vă prezint cel mai luxos tren din Africa. Fiți atenți aici. Deși trenul n-arată extraordinar pe dinafară, trebuie să vedeți cum se prezintă la interior pentru că este ceva șocant. Eu nu știu dacă voi ați mai văzut așa ceva. Uitați-vă și voi cum se prezintă trenul la interior. Acesta nu poate fi numit un tren, acesta este un fel de clasa întâi la avion”, a spus vloggerul, într-un clip scurt postat pe Facebook și Instagram.

El a filmat luxul din vagoane și a intrat în baie, iar concluzia lui a fost că trenul african s-a prezentat impecabil.

„Aici ai loc să-ți pui bagajul dacă ai bagaj suplimentar. Chiuvetă aici, săpun, poți să vii să te speli, poți să te uiți în oglindă. Sunt curios unde este toaleta. A, uite toaleta aici. Hai să vedem cum se prezintă și toaleta. Spectaculos, nu? Fix ca la avion, frate, deci fix ca în avion. Chiuvetă din asta micuță, totul impecabil și foarte, foarte curat. Haideți să vedem și ce facilități are. Poți să pui aici să-ți încarci telefonul, ai două din astea de USB, ai priză, ai pentru căști, ai lumină. Scaunul ăsta poți să-l faci pat. Ia fii atent, dacă apăs pe ăsta se face pat. Bă, se cam face pat. Ia, hai să vedem. Ce tare! Poți să pui picioarele acolo, ai un mic televizor aici. Ce mai ai? Ce mai ai, ce mai ai, ce mai ai? Aici spațiu de depozitare, poți să pui paharul sau sticla de apă aici.

Ia uite ce frumos! S-a făcut pat. Mamă, așa ceva... așa ceva în Africa? Nu pot să cred. Rămân șocat ce dezvoltare au unele țări din astea și ce puțin ne dezvoltăm noi în România. Uite, ai și centură de siguranță. Poți să-ți pui centura. Super tare! Și cam așa arăți dacă stai în pat. Mai bine de atât nu se poate. E mai confortabil decât un pat dintr-o cameră de hotel ieftină. Ia să vedem ce găsim la televizor: video, music, seat function... ia să vedem video are ceva? Uite poți să tragi... băi are filme mă, ești nebun? Ia uite are filme. Trenul ăsta este făcut de chinezi, face cinci ore și douăzeci din Nairobi în Mombasa sau invers. Costă 80 de euro și atinge viteza maximă de 120 de kilometri pe oră pe o rută care are în mod normal undeva la 480 de kilometri distanță, dar vă dați seama că nu o să meargă non-stop cu viteza maximă. Poți să tragi de ăsta și poți să rotești scaunul așa frate, să-l pui față în față cu persoana iubită”, a povestit Adrian.