Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie. Cum este sărbătorit şi ce semnificaţie are

Anul Nou Chinezesc, cunoscut și ca "Festivalul Primăverii" sau "Lunar New Year", începe pe 17 februarie 2026, marcând începutul Anului Calului de Foc în zodiacul chinezesc, un eveniment plin de semnificații culturale, familiale și simbolice pentru milioane de oameni din China și din diaspora asiatică. Momentul are și o dimensiune personală și cosmică – şi asta pentru că este vorba despre începutul unui nou ciclu zodiacal care influențează credințele legate de noroc, caracter și destin pentru anul ce urmează, a relatat Forbes.

Începe Anul Nou Chinezesc. De ce durează 2 săptămâni

Anul Nou Chinezesc nu este conceput ca o simplă zi festivă, ci ca un proces de tranziție între vechi și nou, motiv pentru care sărbătoarea se întinde pe aproape două săptămâni. Mai exact: până la Festivalul Lampioanelor, pe 3 martie, când comunitățile aprind lanterne și se încheie oficial perioada festivă.

În cultura chineză tradițională, acest interval este dedicat închiderii simbolice a anului trecut: achitării datoriilor, rezolvării conflictelor, curățării locuinței și desprinderii de energiile negative acumulate. Timpul este esențial, pentru că schimbarea nu este văzută ca un moment brusc, ci ca o transformare graduală.

Cele 14 zile ale Anului Nou sunt marcate de o succesiune de ritualuri, fiecare cu un rol bine definit, de la protecție și purificare până la atragerea norocului și a prosperității. Fiecare zi are o semnificație proprie, legată de familie, sănătate, muncă sau relațiile sociale, iar respectarea acestui calendar simbolic este considerată o formă de armonizare cu ciclurile naturii și ale timpului. Astfel, durata extinsă a sărbătorii reflectă o viziune profund diferită asupra începuturilor: nu ca o linie de start, ci ca un drum care se construiește pas cu pas.

Cum este sărbătorit Anul Nou Chinezesc

Sărbătorile de Anul Nou Chinezesc sunt marcate de o serie de tradiții adânc înrădăcinate în cultura chineză, menite să alunge ghinionul și să invite norocul în anul care începe. În perioada festivă, casele sunt curățate temeinic înainte de Anul Nou pentru a îndepărta răul din anul anterior, după care sunt decorate cu simboluri roșii – culoare asociată cu prosperitatea și protecția – cum ar fi lanternele, panglicile și cupluri de versuri festive scrise manual sau tipărite, potrivit britannica.com.

Familiile se reunesc pentru cina de Ajun, considerată cea mai importantă masă a anului, în care preparatele au semnificații simbolice puternice, precum orezul sau peștele pentru a aduce belșug și noroc, iar tăiței – pentru longevitate.

Pe parcursul festivalului, care durează până la Festivalul Lampioanelor, celebrarea continuă cu practici sociale și publice distincte. O tradiție esențială este oferirea de plicuri roșii cu bani (hongbao) – considerate binecuvântări pentru prosperitate, în special pentru copii și tineri.

În plus, orașele și cartierele chinezești din lume răsună de dansurile dragonului și leului, care simbolizează putere și noroc și sunt menite să alunge spiritele rele. De asemenea, târgurile din temple și paradele stradale cu muzică, costume și activități culturale fac parte din sărbătoare, aducând comunitățile împreună în spiritul începutului de an.