Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie. Cum este sărbătorit şi ce semnificaţie are

Anul Nou Chinezesc, cunoscut și ca "Festivalul Primăverii" sau "Lunar New Year", începe pe 17 februarie 2026, marcând începutul Anului Calului de Foc în zodiacul chinezesc, un eveniment plin de semnificații culturale, familiale și simbolice pentru milioane de oameni din China și din diaspora asiatică. Momentul are și o dimensiune personală și cosmică – şi asta pentru că este vorba despre începutul unui nou ciclu zodiacal care influențează credințele legate de noroc, caracter și destin pentru anul ce urmează, a relatat Forbes.
Începe Anul Nou Chinezesc. De ce durează 2 săptămâni
Anul Nou Chinezesc nu este conceput ca o simplă zi festivă, ci ca un proces de tranziție între vechi și nou, motiv pentru care sărbătoarea se întinde pe aproape două săptămâni. Mai exact: până la Festivalul Lampioanelor, pe 3 martie, când comunitățile aprind lanterne și se încheie oficial perioada festivă.
În cultura chineză tradițională, acest interval este dedicat închiderii simbolice a anului trecut: achitării datoriilor, rezolvării conflictelor, curățării locuinței și desprinderii de energiile negative acumulate. Timpul este esențial, pentru că schimbarea nu este văzută ca un moment brusc, ci ca o transformare graduală.
Cele 14 zile ale Anului Nou sunt marcate de o succesiune de ritualuri, fiecare cu un rol bine definit, de la protecție și purificare până la atragerea norocului și a prosperității. Fiecare zi are o semnificație proprie, legată de familie, sănătate, muncă sau relațiile sociale, iar respectarea acestui calendar simbolic este considerată o formă de armonizare cu ciclurile naturii și ale timpului. Astfel, durata extinsă a sărbătorii reflectă o viziune profund diferită asupra începuturilor: nu ca o linie de start, ci ca un drum care se construiește pas cu pas.
Cum este sărbătorit Anul Nou Chinezesc
Sărbătorile de Anul Nou Chinezesc sunt marcate de o serie de tradiții adânc înrădăcinate în cultura chineză, menite să alunge ghinionul și să invite norocul în anul care începe. În perioada festivă, casele sunt curățate temeinic înainte de Anul Nou pentru a îndepărta răul din anul anterior, după care sunt decorate cu simboluri roșii – culoare asociată cu prosperitatea și protecția – cum ar fi lanternele, panglicile și cupluri de versuri festive scrise manual sau tipărite, potrivit britannica.com.
Familiile se reunesc pentru cina de Ajun, considerată cea mai importantă masă a anului, în care preparatele au semnificații simbolice puternice, precum orezul sau peștele pentru a aduce belșug și noroc, iar tăiței – pentru longevitate.
Pe parcursul festivalului, care durează până la Festivalul Lampioanelor, celebrarea continuă cu practici sociale și publice distincte. O tradiție esențială este oferirea de plicuri roșii cu bani (hongbao) – considerate binecuvântări pentru prosperitate, în special pentru copii și tineri.
În plus, orașele și cartierele chinezești din lume răsună de dansurile dragonului și leului, care simbolizează putere și noroc și sunt menite să alunge spiritele rele. De asemenea, târgurile din temple și paradele stradale cu muzică, costume și activități culturale fac parte din sărbătoare, aducând comunitățile împreună în spiritul începutului de an.
Este Anul Calului de Foc
Anul Calului de Foc din zodiacul tradițional chinezesc este mai mult decât o simplă etichetă: este o combinație rară între animalul Cal și elementul Foc, care apare o dată la 60 de ani și conferă perioadei o energie puternică și distinctă. În această tradiție, Calul simbolizează libertatea, dinamismul și puterea de acțiune, iar atunci când aceste trăsături sunt intensificate de elementul Foc, anul este perceput ca unul caracterizat de entuziasm, impuls pentru schimbare și dorință de a merge înainte cu hotărâre.
Mulți experți în astrologia chineză văd această combinație ca pe un moment prielnic pentru inițiative curajoase, dar și pentru a aborda transformări rapide în viața personală sau profesională.
În tradiția chineză, elementul Foc este asociat cu pasiune, vizibilitate și energie intensă, iar atunci când se suprapune cu spiritul independent al Calului devine un simbol al ambiției puternice și al motivației de a depăși limitele obișnuite. Această fuziune este văzută ca o invitație la acțiune hotărâtă, inițiative îndrăznețe și explorarea de noi direcții, atât în plan social, cât și personal.
Totodată, un An de Cal de Foc poate scoate la iveală provocări neprevăzute, pentru că energia sa intensă tinde să accelereze lucrurile și să aducă în prim-plan aspecte care au fost amânate sau ignorate, a transmis publicaţia Vogue.
Pentru unii, simbolismul acestui an reflectă și o oportunitate de creștere și reinventare, întrucât energii precum curajul, independența și dorința de progres sunt puse în evidență.
În unele tradiții, se consideră că Anul Calului de Foc poate duce la schimbări semnificative, noi proiecte sau renașteri în diverse domenii ale vieții, dar și la o nevoie de echilibru pentru a canaliza această energie în mod constructiv.
Alte tradiţii şi superstiţii
În cultura chineză, Anul Nou nu este doar o festivitate, ci și o perioadă în care tradițiile și superstițiile joacă un rol central în modul în care oamenii își doresc să atragă norocul și prosperitatea pentru anul ce urmează.
În prima zi de sărbătoare nu se face curățenie și nu se folosesc obiecte ascuțite pentru a nu alunga norocul. De exemplu, se crede că măturatul sau scoaterea gunoiului alungă norocul abia sosit, motiv pentru care multe gospodării își termină treburile înainte de Ajunul Anului Nou și lasă uneltele deoparte până după festival.
Tot în această perioadă, multe familii evită purtarea hainelor negre sau albe, culori asociate cu doliul și moartea, și preferă în schimb haine în nuanțe vii, în special roșu, care simbolizează fericirea și protecția împotriva spiritelor rele.
De asemenea, există superstiția conform căreia ruperea obiectelor din ceramică sau sticlă în timpul sărbătorii ar putea simboliza un "noroc spart" sau pierderi în relații sau finanțe, iar în astfel de situații se rostesc anumite fraze pentru neutralizarea influenței negative.
Pe lângă acestea, se acordă o atenție deosebită și vocabularului și comportamentului: cuvintele și expresiile legate de moarte, pierdere sau nenorocire sunt evitate, pentru că se consideră că pot aduce ghinion pentru anul care începe.
În plus, se încearcă menținerea armoniei în familie – certurile, plânsul sau vizitele la spital în timpul primei zile sunt percepute ca purtătoare de energie negativă, ceea ce face ca atmosfera să fie construită în jurul bucuriei, a urărilor de bine și a unei dispoziții pozitive.
Dincolo de parade și ritualuri vechi de secole, Anul Nou Chinezesc este, în esență, o celebrare a reînnoirii, a echilibrului și a dorinței de noroc și armonie pentru anul care începe. În plus, este și un moment de reflecție asupra anului care a trecut și de planificare a celui ce urmează.