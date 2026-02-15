Chinezii au descoperit un zăcământ cu mai mult aur decât rezervele Africii de Sud, care ar putea valora mai mult decât PIB-ul unei țări

Geologii numesc descoperirea drept zăcământ „supergigant” și o compară cu mina South Deep din Africa de Sud / sursă foto: Getty Images

Geologii chinezi au descoperit că peste 1.000 de tone de aur ar fi îngropate la o adâncime de până la 3.000 de metri, în Wangu, din comitatul Pingjiang. Valoarea estimată a zăcământului ar ajunge la aproximativ 600 de miliarde de yuani, adică circa 86 de miliarde de dolari.

Potrivit Biroului Geologic al provinciei Hunan, echipa a identificat peste 40 de zone bogate în aur la aproximativ 2.000 de metri adâncime, care ar conține deja în jur de 300 de tone de aur confirmate.

Modelele geologice sugerează însă că, la adâncimi mai mari, rezervele totale ar putea depăși 1.000 de tone.

Geologii numesc descoperirea drept zăcământ „supergigant” și o compară cu mina South Deep din Africa de Sud, considerată mult timp una dintre cele mai mari rezerve de aur de pe planetă, cu aproximativ nouă sute de tone în pământ, potrivit econews.com.

138 de grame de aur pe tonă de minereu

Echipa de geologi a extrase mai multe probe și, susțin ei, a fost observat aur vizibil cu ochiul liber, un lucru considerat rar în explorările moderne.

Potrivit specialiștilor, unele mostre indică 138 de grame de aur pe tonă de minereu, adică un nivel ridicat comparativ cu multe exploatări subterane existente.

Cu toate acestea, specialiștii Consiliului Mondial al Aurului susțin că, în prezent, cele 300 de tone aflate la adâncimi mai mici au fost confirmate în detaliu până acum, astfel că estimările privind rezervele mai mari se bazează încă pe modele geologice și nu pe foraje complete.

Însă dacă se confirmă, descoperirea s-ar număra printre cele mai mari zăcăminte de aur de pe Pământ și ar putea consolida provincia Hunan ca un important centru minier.