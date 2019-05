Rareș Bogdan, anunț de ultimă oră după ce a aflat rezultatele alegerilor europarlamentare

Fostul jurnalist Rareș Bogdan a savurat din plin victoria PNL în alegerile europarlamentare. Bogdan, cap-de listă al PNL, a plecat dimineață de la sediul PNL, după ce rezultatele erau clare.

"Am castigat! ✌️ Plec de la Sediul Central PNL. Ora 5.55, acum este CLAR, castigatorul Alegerilor de pe 26 Mai 2019 este Partidul National Liberal. Am invins PSD. PNL 27% , PSD 23%, USR/Plus 22%, ProRO 6,5 % , PMP 5,8 %, UDMR 5,2 % , Alde 4,3 % Exact acum 75 de zile intram in politica si in PNL

Va multumesc din suflet pentru incredere. Nu o sa va dezamagesc. Va voi reprezenta cu cinste", a scris Rareș Bogdan pe Facebook.