Rareș Bogdan trece la amenințări în PNL

După scandalul de ieri și căderea conducerii PNL București, europarlamentarul care a fost cap de listă la alegeri le transmite donozaurilor din partid că au greșit crezînd că nu se va implica în partid și au apelat la el doar pentru a se folosi de notorietatea sa.



Rareș Bogdan anunță că se va implica și mai activ decât până acum în politică.

„Au greșit cei care au crezut că au apelat doar la un nume cu notorietate și încredere populară care nu se va implica după campanie și sunt dispus să bat cu pumnul în masă partidului ca să explic că trebuie lăsate orgoliile de-o parte. Toată lumea credea că voi veni în partid ca o vedetă care va participa la câteva mitinguri și câteva lansări de carte cu președintele, după care voi sta deoparte. Au rămas șocați când la oră 7.30 rupeam ușa aici la sediu. Au greșit cei care au crezut că au apelat doar la un nume cu notorietate și încredere populară care nu se va implică după campanie", a declarat Rareș Bogdan într-un interviu pentru ziare.com.



El a adăugat că este interesat de o carieră politică în PNL, însă nu prin arderea etapelor.



„Eu îmi văd de lungul nasului, astăzi eu nu consider că sunt o soluție nici pentru conducerea PNL, nici pentru șefia guvernului. Sunt la începutul carierei politice, știu să aștept, să fac totul pas cu pas, îmi văd locul, am decență și mă integrez într-o echipă.



Viitorul poate însemna orice, dar astăzi nu vreau nici primăria Capitalei, pentru că am luat votul românilor pentru a merge în PE. Vreau să reinventez imaginea și rolul europarlamentarului, fără să vreau să îi acuz pe cei de până acum. Dar cel puțin în țara au comunicat defectuos", a adăugat Rareș Bogdan.



Rareș Bogdan a precizat apoi cum își va îndeplini mandatul de europarlamentar.