Reacția lui Elon Musk după ce Călin Georgescu a fost adus la audieri

Magnatul Elon Musk, mâna dreaptă a Preşedintelui american Donald Trump, a reacţionat după ce Călin Georgescu a fost adus la audieri. Într-o postare pe platforma X, miliardarul a declarat că această acţiune "e greşită".

"Tocmai au arestat persoana care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din România. E greşit", este postarea lui Elon Musk pe platforma X.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu