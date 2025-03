Remus Pricopie i-a făcut plângere penală lui George Simion pentru semnăturile depuse la BEC: „A făcut declarații contradictorii”

Potrivit rectorului, plângerea se întemeiază pe declaraţiile „contradictorii” ale lui George Simion, dar și pe mai multe declarații publice. FOTO: Facebook/ Remus Pricopie

Rectorul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative, Remus Pricopie, a sesizat, luni, organele de anchetă penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri”, prevăzută de Codul penal, art. 292, de către liderul AUR, George Simion, în contextul colectării celor „peste 600.000” de semnături pe care le-a depus la Biroul Electoral Central, ca anexă la dosarul său de candidat pentru alegerile prezidenţiale din mai 2025.

Potrivit rectorului, plângerea se întemeiază pe declaraţiile „contradictorii” ale lui George Simion, dar şi „pe o seamă” de declaraţii publice, unele „adevărate autodenunţuri”.

„Miercuri, 12 martie 2025, acesta a afirmat că va strânge 200.000 de semnături până pe 15 martie şi că nu a început colectarea semnăturilor înainte de soluţionarea situaţiei legate de candidatura lui Călin Georgescu. Cu toate acestea, într-o declaraţie ulterioară, a recunoscut că a demarat procesul din 9 martie, după un apel al lui Georgescu, şi a depus peste 600.000 de semnături”, susţine Pricopie pe pagina sa de Facebook.

Rectorul adaugă că, în 2024, liderul AUR, George Simion, a fost anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după ce „ar fi instigat” membri ai formaţiunii să „falsifice listele” de susţinători pentru „a-l ajuta” să candideze la alegerile europarlamentare pe Silvestru Şoşoacă, soţul senatoarei Diana Şoşoacă.

„De asemenea, am adus în atenţia organelor de anchetă penală faptul că există un interviu din anul 2024 în care însuşi domnul Simion recunoaşte că 'nimeni nu strânge semnăturile legal', declaraţie care poate fi interpretată ca un autodenunţ. Consider că astfel de practici frauduloase subminează fundamentele democraţiei şi încrederea cetăţenilor în procesul electoral, motiv pentru care am decis să sesizez organele judiciare competente. Solicit respectuos autorităţilor să investigheze cu celeritate aceste fapte în interesul transparenţei şi al integrităţii procesului electoral”, a mai scris Pricopie.