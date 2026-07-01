Remus Pricopie propune un Guvern de armistițiu, asumat de partidele din fosta coaliţie: Poate fi negociat și învestit rapid

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Foto: Agerpres

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a ajuns la concluzia că România are nevoie de "un armistițiu politic" şi propune un "Guvern de armistițiu, dar cu puteri depline: o formulă temporară (pentru 5 - 7 luni), bazată pe dialog și compromis, care să ofere stabilitate".

"România are nevoie de un armistițiu politic. Parlamentul a intrat în vacanță, dar România nu își poate permite să trimită și blocajul politic în vacanță, urmând să „mai vedem” prin toamnă ce va fi...

Actualul interimat ar trebui să lase loc unui Guvern de armistițiu, dar cu puteri depline: o formulă temporară (pentru 5 - 7 luni), bazată pe dialog și compromis, care să ofere României stabilitate, iar partidelor timpul necesar pentru a construi o soluție politică durabilă.

Sarcina asumării acestui armistițiu revine exact partidelor care, în iunie 2025, au format majoritatea pro-europeană și au susținut învestirea Guvernului Bolojan.

PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale au astăzi responsabilitatea de a depăși blocajul politic și de a pune interesul României înaintea intereselor de partid.

Dacă acest principiu este acceptat, un Guvern de armistițiu poate fi negociat și învestit rapid. Ar fi și dovada că partidele democratice sunt capabile să-și asume responsabilitatea guvernării fără a ajunge în situația paradoxală de a depinde, direct sau indirect, de un partid extremist pentru învestirea unui guvern pro-european cu puteri depline", a postat Remus Pricopie pe Facebook.