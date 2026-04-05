Rogobete spune că DNA cere „periodic” documente pentru dosarul Pfizer. „Inclusiv săptămâna trecută am transmis un nou set”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a cerut, în urmă cu o săptămână, noi documente în dosarul Pfizer. El a spus, la emisiunea Ora de Foc cu Oana Zamfir, că „procurorii au solicitat, periodic, în toată perioada de la deschiderea dosarului, diverse lămuriri legate de contractele încheiate de autorităţile române pentru achiziţionarea de vaccin”.

„Este deja un dosar în curs la DNA, inclusiv săptămâna trecută am transmis un nou set de documente care au fost solicitate în această speţă. Rolul meu ca ministru al Sănătăţii, astăzi, acum, pe ultima sută de metri în această poveste este să încercăm ca, în contul acestor bani, să introducem medicamente pentru oameni, pe care nu le avem. Ăsta e rolul meu ca ministru al Sănătăţii”, a spus Rogobete.

El a afirmat că DNA a cerut, de-a lungul timpului mai multe documente care vizează dosarul.

„Să ştiţi că au cerut şi anul trecut şi periodic au fost cerute noi documente şi noi înscrisuri, ceea ce mă face să înţeleg că dosarul nu este închis într-un sertar, ci se lucrează la el într-un context, mă rog, mai dificil. Răspunderea administrativă şi juridică este 100% treaba DNA-ului, nu a ministrului Sănătăţii”, a adăugat ministrul.

În ceea ce priveşte răspunderea politică, Alexandru Rogobete spune că aceasta se poate vedea „la vot”. Rogobete constată „ipocrizia” celor care au fost implicaţi, el spunând că nu vrea să intre în dezbaterea politică.

„Am spus public: cantitatea de 39 de milioane de doze nu are niciun fundament medical sau din punctul de vedere al sănătăţii publice de la acel moment, este evident asta”, spune Rogobete, adăugând că deciziile luate atunci pot ţine de „incompetenţă sau slugărnicie faţă de cei care au făcut contractul mare”.