România a încheiat procedura de cumpărare a Portului Giurgiulești din Republica Moldova. „Rolul său strategic a crescut în regiune”

Portul Giurgiulești. Foto: Ciprian Șerban / Facebook

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat marți că România a încheiat procedura de cumpărare pentru Portul Giurgiulești din Republica Moldova, care va fi preluat de Portul Constanța. „Rolul său strategic a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi la reconstrucția viitoare a Ucrainei”, a transmis Șerban.

„Mă bucur că am reușit să finalizăm tranzacția de preluare a operatorului Portului Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, o investiție strategică pentru România, cu miză regională și europeană.

Achiziția portului Giurgiulești este necesară, luând în considerare concurența dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre și cele ale statelor membre UE și în contextul extinderii hinterland-ului Portului Constanța și transformării lui într-un lider de piață pentru zona Centrală și de Sud-Est a Europei, precum și trasarea noilor rute de transport în contextul actual regional. Rolul său strategic a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi la reconstrucția viitoare a Ucrainei”, a scris Șerban, pe Facebook.

El a subliniat că, prin preluarea portului, „România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea”.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost implicat, încă de la început, în derularea spre succes a acestei tranzacții, furnizând analize riguroase, evaluări de risc actualizate și o viziune clară asupra impactului pe termen lung.

Prin preluarea acestuia, România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea Portului Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic și economic. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, în creșterea capacității portului și a importanței sale strategice în zonă.

Ne dorim ca Giurgiuleștiul să devină complet integrat în rețelele de transport din regiune. Aceasta ar putea include, de exemplu, sprijinirea proiectelor de infrastructură externă, cum ar fi o autostradă sau un drum expres de la Galați la Giurgiulești (care leagă direct portul de rețeaua rutieră europeană) sau parteneriate cu Portul Galați (de peste Dunăre, în România) pentru a opera complementar. Astfel de măsuri ar integra mai strâns portul Giurgiulești în rețeaua regională de transport, amplificând rolul său de poartă de acces către UE pentru Moldova”, a mai scris el.

Guvernul României a decis, în cadrul şedinţei de pe 9 aprilie, alocarea a 56 de milioane de euro pentru preluarea participației BERD în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova.

Preluarea ar putea oferi operatorilor din România și Republica Moldova instrumente suplimentare pentru a contribui la viitoarea reconstrucție a Ucrainei.