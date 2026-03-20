România pregătește Strategia Națională pentru îngrijiri paliative și la domiciliu. Rogobete: „Nu ar trebui să fie un privilegiu”

A.O.
1 minut de citit Publicat la 22:33 20 Mar 2026 Modificat la 22:33 20 Mar 2026
„Îngrijirea care aduce confort şi demnitate nu ar trebui să fie un privilegiu”, a spus ministrul Alexandru Rogobete.

Peste 40 de experţi, alături de parteneri naţionali şi internaţionali, s-au întâlnit săptămâna aceasta, la Bucureşti, în cadrul Grupului Tehnic de Lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijiri la Domiciliu, relatează Agerpres. 
Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a subliniat că aceste servicii nu ar trebui să fie un „privilegiu”, ci accesibile tuturor celor care au nevoie. 

Alexandru Rogobete a spus că, împreună cu experţii OMS şi cu sprijinul oferit prin PNRR, se lucrează la soluţii reale în domeniu:

  • integrarea serviciilor în sistemul de sănătate;
  • acces la medicamente esenţiale;
  • ghiduri clinice clare;
  • finanţare sustenabilă; 
  • extinderea îngrijirilor la domiciliu;

„Îngrijirea care aduce confort şi demnitate nu ar trebui să fie un privilegiu. În orice sistem de sănătate funcţional, paliaţia şi îngrijirile la domiciliu nu sunt opţionale. Sunt o formă de respect faţă de pacient şi faţă de familie, mai ales în cele mai dificile momente. Fără ele, vorbim despre un sistem incomplet'”, a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Potrivit acestuia, săptămâna aceasta, România a făcut un pas concret înainte. „Ca ministru al Sănătăţii, îmi doresc un lucru simplu: mai puţine strategii scrise şi mai multe soluţii aplicate. Nu proiecte stufoase, ci măsuri clare, inspirate din modele care funcţionează deja în alte ţări, adaptate rapid şi implementate eficient în România”, a transmis Rogobete.

Ştiri video recomandate
Etichete: Alexandru Rogobete îngrijiri paliative Ministerul Sănătății

