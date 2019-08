România, zguduită de o tragedie. Ce face Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis își vede de pregătirea campaniei electorale, în plină criză legată de crimele de la Caracal. Un fotograf a publicat o serie de imagini în care președintele Klaus Iohannis apare alături de fiica acestuia. Ulterior, postarea a fost ștearsă.

”Sunt un om norocos. În ultima vreme am întâlniri remarcabile. Deseori o duc și pe Martha cu mine, să învețe, să înțeleagă, să-și amintească. În definitiv suntem ce sunt amintirile noastre. Deunăzi am avut un shooting cu președintele României. Martha a vorbit în limba germană cu domnul Iohannis, au comunicat foarte bine, despre școală, despre viață. Apoi Martha a pus Jazz pe telefonul mobil, ca să spargă liniștea Cotrocenilor, iar eu am încins blitzul... A ieșit bine. Dacă ar fi să descriu experiența mea într-un singur cuvânt, ar fi - empatie. Uneori există pur și simplu "chimie" între oameni, indiferent de vârstă, statut, funcție. Îmi iubesc meseria, îmi ador fiica, vă îndemn să ieșiți la vot!” a scris un fotograf, pe pagina de Facebook, unde a adăugat imagini cu președintele și fiica sa.