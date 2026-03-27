Românii din Italia, recunoscuți oficial: PUSL cere același respect pentru Diaspora din toată Europa

Un moment cu semnificație majoră pentru diaspora românească prinde contur în Italia, unde o inițiativă legislativă depusă în Parlament vizează recunoașterea comunității românești ca minoritate lingvistică. Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută acest demers, pe care îl consideră un pas firesc și necesar pentru cei peste un milion de români stabiliți în această țară.

Proiectul de lege ar permite românilor din Italia să beneficieze de drepturi extinse, inclusiv utilizarea limbii române în relația cu autoritățile, introducerea acesteia în sistemul educațional și dezvoltarea de instituții bilingve. Inițiativa reflectă nu doar dimensiunea comunității, ci și contribuția semnificativă a românilor la economia și societatea italiană.

PUSL subliniază că acest model trebuie extins la nivel european, în special în statele unde diaspora românească este numeroasă. În acest context, formațiunea politică reamintește necesitatea urgentării acordului privind dubla cetățenie între România și Spania, un pas esențial pentru stabilitatea și integrarea românilor stabiliți acolo.

„Diaspora românească trebuie respectată prin fapte, nu doar prin vorbe. Faptul că în Italia se construiește un statut mai clar și mai puternic pentru comunitatea românească arată că acești oameni sunt recunoscuți pentru contribuția lor reală la societate. Este un exemplu care trebuie urmat. În același timp, în Spania – unde trăiește una dintre cele mai mari comunități de români – oamenii încă sunt puși în fața unei alegeri nedrepte, neavând acces deplin la dubla cetățenie. Sper ca acest drept firesc să devină realitate cât mai curând”, a transmis Lavinia Șandru.

Reprezentanții PUSL atrag atenția că diaspora românească nu mai poate fi tratată ca o realitate marginală, ci ca o parte esențială a României, care trebuie să beneficieze de respect, drepturi clare și reprezentare reală.