Să râdem cu sau de Anamaria Gavrilă. Colecția de ziceri antologice. „It is what it is”

Noi suntem la graniță cu războiul și garanțiile noastre vin din SUA, e ceva ce nu poți dezbate, it is what it is

Noi nu înțelegem perpectiva poate a oamenilor care zice (sic!) să continuăm să continuă, vrem și noi să înțelegem care este. Se vorbește de o pace justă, nimeni nu există... nimeni nu poate explica ce se află în spatele acestui termen de pace justă. (Când i se spune că e vorba de integritatea teritorială a Ucrainei). That’s gone. Ne place, nu ne place, that’s gone. E unfair. Nici eu nu sunt de acord și sunt de acord că dacă tu, Rusia, ai început un război fizic, omori oameni, ai intrat într-o altă țară ai pierdut cel mai important avantaj – cel diplomatic, înseamnă că tu nu ești un partener cu care să se aibă încredere, ok?. (Apoi spune că ar trebui să se negocieze cu Rusia). Dar nu putem să negăm realitatea? Până unde mergem. E ca atunci când îți construiești o casă și la un moment dat nu mai ai bani? Ce-o să faci, ce-o să faci. Nu mai ai bani! This is reality. Nu poți să zici că viața este unfair, alții trebuie să-mi dea mie bani (e neclar despre ce vorbește). It is what it is. Nu e corect. Life is not fair, într-adevăr. (...)

(Întrebată dacă ar fi de acord ca România să renunțe la teritorii în caz de război). Ideea e în felul următor, tu trebuie să te calibrezi să devii puternic ca să te asiguri că-ți vei recupera acele teritorii sau că nu vei mai pierde altele. Dar trebuie să devii tu puternic ca țară (după spune că n-ar trebui să ne înarmăm ca să fie pace). Până la ce punct să ne înarmăm? Până la ce punct să cheltuim? Care-i punctul, ce înseamnă până la capăt?