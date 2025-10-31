Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Marius Lazurcă a fost numit și consilier pentru Securitate Națională în locul lui Diaconescu

Marius Lazurca fost numit consilier prezidențial pentru Securitate Națională. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Consilierul prezidențial pentru politică externă Marius Lazurca va prelua, începând de sâmbătă 1 noiembrie și atribuțiile de consilier pentru Securitate Națională. Din funcție pleacă Cristian Diaconescu, pentru care deja Administrația Prezidențială anunțase eliberarea din funcție.

Fostul ambasador Lazurca va cumula cele două poziții în cadrul Administrației Prezidențiale, cea de consilier pentru politică externă și consilier pentru securitate națională, devenind astfel cel mai important personaj din echipa Președintelui Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.

Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”, transmite Administrația Prezidențială.

Ce atribuții are consilierul prezidențial pentru securitate națională

Departamentul Securităţii Naționale reprezintă structura specializată din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, destinată asigurării îndeplinirii de către Preşedintele României a atribuţiilor conferite de Constituţie în domeniile apărării ţării şi securităţii naţionale.

Principala responsabilitate a Departamentului constă în asigurarea suportului decizional și a expertizei necesare Președintelui României pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Apărare a Țării, coordonarea procesului de implementare a acesteia și evaluarea rezultatelor, activități desfășurate în strânsă colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale precum și cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile nonguvernamentale, mediul academic, institute şi experţi din ţară şi din străinătate. De asemenea, Departamentul prezintă Preşedintelui României propuneri destinate coordonării unitare a activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii.

O componentă importantă a activităților Departamentului o reprezintă informarea Președintelui României cu privire la principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale, precum și formularea propunerilor privind măsurile necesare pentru perfecţionarea cooperării acestora, în scopul îndeplinirii misiunilor comune.

În plan extern, Departamentul analizează dinamica din sfera securităţii. În domeniul managementului crizelor, DSN asigură cadrul tehnic de lucru necesar Preşedintelui României pentru gestionarea crizelor de securitate. Departamentul propune Preşedintelui României măsuri în sprijinul gestiunii crizelor sectoriale şi a urgenţelor civile, preluarea controlului asupra gestiunii unora dintre acestea, instituirea stării de urgenţă sau stării de asediu, declararea mobilizării generale sau a stării de război.

În cadrul procesului legislativ, la nivelul Departamentului Securităţii Naţionale sunt formulate propuneri privind acordarea avizelor de către CSAT pentru proiectele de acte normative inițiate de Guvern, care reglementează activităţile privind apărarea ţării şi securitatea naţională. De asemenea, Departamentul evaluează actele normative care reglementează probleme din aceste domenii și urmează să fie promulgate de Preşedinte, prezentând propuneri în acest sens.