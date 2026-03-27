Secretele ultimei vizite a lui Nicolae Ceaușescu în Iran: “S-a spus că a luat cu el teancuri cu valută și lingouri de aur"

Dezvăluiri în premieră au făcute la Antena 3 CNN, vineri seară, de către fostul șef al Parchetelor Militare, generalul Cătălin Ranco Pițu, despre secretele ultimei vizite a lui Nicolae Ceaușescu în Iran, în perioada 18-20 decembrie 1989. Generalul Cătălin Ranco Pițu a explicat că Dosarul Revoluției conține și o parte consistentă intitulată: “Ceaușescu, vizita în Iran”.

“Nicolae Ceaușescu după cum se știa a efectuat în intervalul 18-20 decembrie 1989 o vizită oficială de stat în Iran. Procurorii militari de-a lungul timpului au fost interesați cu privire la conduita lui Nicolae Ceaușescu în timpul celor două zile de deplasare, au fost interesați ce anume a hotărât Ceaușescu în legătură cu politica internă, pentru că evenimentele de la Timișoara erau în plină desfășurare”.

În urma acelor evenimente, au apărut mai multe speculații despre deplasarea lui Ceaușescu, care s-au dovedit a fi false, potrivit anchetelor desfășurate de procurori: “Au apărut tot felul de speculații referitor la un anumit transport special spre Iran. S-a spus că Nicolae Ceaușescu a avut o cantitate mare de valută la el în avion sau multe lingouri de aur”, a spus Cătălin Ranco Pițu.

De asemenea, s-a speculat mult și cu privire la întoarcerea acasă. S-a spus inclusiv că din Iran, Nicolae Ceaușescu a venit însoțist de luptători care urmau să fie folosiți împotriva revoluționarilor timișoreni.

“Ambele variante au fost infirmate de probatoriul din Dosarul Revoluției. Nu este vorba despre așa ceva”, a subliniat Cătălin Ranco Pițu.

Unicul scop al vizitei lui Nicolae Ceaușescu a fost semnarea unui acord pe termen lung de colaborare economică și schimburi comerciale româno-iraniene, în contextul unei crize energetice grave care afecta România:

“Nicolae Ceaușescu considera că România are nevoie de acest acord pentru că eram într-o plină criză energetică la sfârșitul lui 1989. Scopul lui Ceaușescu a fost să obțină un shimb convenabil din punctul lui de vedere, adică România urma să dea iranienilor grâu, aproximativ 3 milioane de tone, urmând să primească la schimb o cantitate mare de țiței. De asemenea, România urma să primească și gaze. Martorii care l-au însoțit pe Ceaușescu au și spus că Nicolae Ceaușescu a fost deosebit de mulțumit de rezultatele vizitei”.

Ceaușescu era sigur că are situația sub control

Mulți s-au întrebat însă cum a fost posibilă deplasarea lui Nicolae Ceaușescu, având în vedere că regimul trecea deja printr-o gravă criză, prin evenimentele care au început la Timișoara pe data de 16 decembrie:

“Nicolae Ceaușescu era sigur că este în deplin control cu privire la situația de la Timișoara. El a primit asigurări de la șefii tuturor structurilor de forță militară din țară că situația de la Timișoara este sub control. La Timișoara, împotriva revoluționarilor timișoreni erau scoase și acționau violent toate ministerele de forțe, toate forțele Armatei, cei de la Ministerul de Interne, incluzând și Securitatea Statului. Pe linie politică se acționa în aparență eficient și, astfel, în dimineața de 18 decembrie, la ora 5:30, Ion Coman, secretarul Comitetului Central al PCR i-a raportat lui Nicolae Ceaușescu textual: ‘Tovarășe Prim-Secretar General, situația la Timișoara este sub control’. În acest context, Nicolae Ceaușescu a efectuat vizita în Iran considerând că nu poate rata acel moment pentru a echilibra situația energetică sensibilă cu care se confrunta România”.

Lucrurile nu stăteau deloc așa, iar Nicolae Ceaușescu s-a comportat diferit prin comparație cu alte vizite oficiale. Astfel, martorii au povestit că spre deosebire de obiceiul de a sta în avion cu ei pe canapea și de a discuta diverse probleme, pe toată durata zborului de aproximativ 4 h spre Teheran, Ceaușescu a stat închis în cabina lui.

“Nu a discutat despre Timișoara cu nimeni din delegație. S-a comportat de parcă evenimentul nici nu ar exista. Există certitudine însă că de mai multe ori pe parcursul vizitei și chiar din avion, Nicolae Ceaușescu a avut discuții cu Elena Ceaușescu pe care a lăsat-o la comandă în lipsa lui în timpul viztei în Iran. La momentul respectiv, Nicolae Ceaușescu era mâncat de paranoia. Avea încredere doar în Elena Ceaușescu”, a mai spus fostul procuror militar.

Regimul de la Teheran a încercat să îl protejeze pe Ceaușescu

Un alt detaliu important este modul în care regimul de la Teheran a încercat să îl protejeze pe Nicolae Ceaușescu și să prezinte o altă perspectivă despre Revoluția care începea în România:

Ajunși la Teheran, jurnaliștii au constatat că două televiziuni locale au relatat despre turbulențele de la Timișoara, însă "Teheran Times", principalul ziar local și oficiosul conducerii iraniene a tratat evenimentele de la Timișoara într-o cheie inedită.

“Juranliștii au spus că e o minciună ce se relatează despre Timișoara, o încercare de a sabota relațiile româno-iraniene cu privire la injustețea politicilor interne. S-a vorbit chiar despre o conspirație mondială împotriva Iranului și a lui Nicolae Ceaușescu în acel context la vizitei. Asta spuneau jurnaliștii din Iran. Vizita a fost urmărită și de jurnaiști din occident care se afleau la Teheran. Aceștia au vrut să îi pună întrebări despre situația de la Timișoara și nu numai. Dar au fost blocați de securitatea iraniană care a comunicat foarte bine cu anumite cadre ale Direcției a 5-a, cadre care s-au deplasat la Teheran înaintea vizitei. Încă din 12 decebrie, foarte mulți specialiști români s-au deplasat acolo pentru a pregătiti semnarea diferitelor contracte pe linie economică”.