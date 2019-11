Situație fără precedent: un ministru din fostul cabinet al Vioricăi Dăncilă a fost lăudat de președintele Klaus Iohannis și de premierul Ludovic Orban.

Este vorba de Ana Birchall, fosta titluară de la Justiţie, a cărei poziţie aflată „în contrasens cu conducerea Guvernului” i-a adus un val de aprecieri din partea șefului statului şi a premierului.

Preşedintele Klaus Iohannis a lăudat-o marţi pe Ana Birchall, susţinând că aceasta a fost, în timpul mandatului de ministru al Justiţiei, „în contrasens” cu Guvernul Dăncilă şi conducerea PSD.



„Doamnă ministru Birchall, vă mulţumesc pentru munca depusă în acest mandat, chiar dacă a fost unul scurt, şi daţi-mi voie să fac o apreciere a mandatului şi a muncii dumneavoastră. Unu - am constatat că v-aţi implicat total în rezolvarea problemelor care v-au revenit. Doi - am constatat, foarte important, că au fost situaţii critice în care dumneavoastră, ca ministru al Justiţiei, aţi fost în contrasens cu conducerea Guvernului şi a partidului, care a dat acel Guvern eşuat, şi să ştiţi că am apreciat de fiecare dată această postură, pe care aţi avut-o, o postură pentru sistemul de Justiţie, pentru independenţa Justiţiei şi nu pentru nişte politruci care au încercat să subjuge sistemul românesc de Justiţie”, a spus Iohannis.