Sorin Grindeanu: Am atenţionat puţin Guvernul, riscăm infringement dacă nu creştem salariul minim. Foto: Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri, la Craiova, că "a atenţionat puţin Guvernul" pe subiectul creşterii salariului minim, liderul social-democrat susține că România riscă să între într-o zonă de infringement dacă nu adoptă această măsura, relatează Agerpres.

"Am atenţionat un pic guvernul, inclusiv azi. Am văzut luări de poziţie cum că se refuză creşterea salariului minim. Să ştiţi că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mînzatu, comisarul european, vicepreşedinta comisiei, am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creştere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem", a spus Sorin Grindeanu, întrebat dacă social-democrații s-au gândit la măsuri prin care să sprijine categoriile vulnerabile în contextul creşterii preţurilor la energie.