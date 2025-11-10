Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-am văzut

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că speră să se iasă dintr-o zonă "de populism greţos", pe care l-a văzut în ultimele zile la unii reprezentanţi ai Guvernului, în privinţa pensiilor magistraţilor, potrivit Agerpres. Reacţia liderului PSD a venit în contextul în care Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii Coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni ca să finalizeze discuțiile pe proiectul de lege privind pensiile magistraților. Acesta trebuie adoptat și promulgat până la finalul lunii noiembrie.

"Sunt trei săptămâni de când există această decizie a Curţii Constituţionale. Trei săptămâni în care, aşa cum am spus şi în urmă cu două săptămâni, şi în urmă cu o săptămână, s-a pierdut vremea. Se ştia foarte bine, de când a fost dată această decizie, că e o respingere pe formă şi că trebuia ca, în aceste trei săptămâni, cel puţin să existe discuţii, să existe un proiect care putea, în paralel, să meargă pe parcursul acesta de avizare, astfel încât să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie. Eu n-am discutat niciodată de cuantum, n-am discutat niciodată de modificarea perioadei de tranziţie.

În toată această perioadă de trei săptămâni noi n-am vrut decât să deblocăm aceste lucruri. Sper ca, odată cu eventualele discuţii care pot să aibă loc în această săptămână, să avem o lege mai bună, pentru că asta de acum nu e bună. Trebuie să fie una mai bună, în care să nu mai poţi să ieşi aşa de tânăr la pensie. Să ajungi la 65 de ani să ieşi la pensie. Să vorbim de un cuantum normal al pensiei, nu egal cu salariul. Şi să nu pierdem cele 231 de milioane de euro. Şi, de asemenea, sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului", a spus Sorin Grindeanu, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD.

Curtea Constituțională a României a publicat, vineri, 7 noiembrie, motivarea deciziei de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor magistraților. Liderul PSD a adăugat că lucrurile acestea "nu mai ţin de politică".

"Dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să încerci să găseşti acea cale care să te ducă la scopul pe care ţi l-ai propus. Şi mă gândesc, de câteva săptămâni, că unii chiar îşi doresc doar să existe această dezbatere între oameni politici şi sistemul de justiţie. Nu-i interesează să existe niciun lucru. Nu-i interesează să nu se piardă acei bani, îi interesează să se pună în contradicţie cu magistraţii, ca să câştige capital politic", a afirmat Sorin Grindeanu.