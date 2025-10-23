Șoșoacă, delir pe aeroport: "La Moscova e curățenie de lingi pe jos". Consilierul prezidențial Eugen Tomac: Dovada că e agentul Rusiei

Diana Șoșoacă spune că a rămas impresionată de ce a văzut la Moscova. FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Diana Șoșoacă s-a întors de la Moscova cu un sac de laude la adresa țării care a declanșat în Europa cel mai mare conflict militar de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Șefa S.O.S. România i-a invitat pe români să meargă în Rusia și să vadă ce bine și frumos este acolo.

"Uite că n-am cerut nici azil politic și uite că m-am întors acasă. Moscova este una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume.

Este o curățenie de lingi pe jos. Este ordine, disciplină. Cel mai frumos parc de distracții pe care l-am văzut, unul din cele mai mari din lume 330.000 de metri pătrați. Acolo i-am făcut fetiței mele ziua.

Șoșoacă: Duceți-vă la Moscova, nu vă omoară nimeni

Dacă vreți să vedeți cine are dreptate - eu sau narativul UE - urcați-vă frumos în avion și duceți-vă la Moscova, Nu vă omoară nimeni.

Viză vă luați online, vi se dă în patru zile. Drum bun! Vă puteți duce acolo. N-am văzut în viața mea cartiere mai aranjate, mai cochete, mai aristocrate ca în Moscova.

N-am văzut în viața mea atâta grijă pentru sănătatea oamenilor. Toate tratamentele sunt gratuite pentru cetățenii ruși", a afirmat Șoșoacă pe aeroport, la revenirea în România.

Consilierul preziden țial Eugen Tomac: Șoșoacă e agentul Rusiei î n Europa. Nici m ăcar nu se mai ascunde

Eugen Tomac, consilierul președintelui României, Nicușor Dan, a comentat la Antena 3 CNN avalanșa de laude aduse Rusiei de lidera S.O.S. România.

"Cred că este o dovadă în plus că Rusia duce un război hibrid, agresiv împotriva Europei, folosind toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv actori politici, așa cum este cazul doamnei Șoșoacă, care s-a transformat într-o trambulină a Federației Ruse.

Dacă până acum încerca să mimeze că nu are nicio legătură cu Moscova, iată acum dovada supremă că, de fapt, doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește pentru a destabiliza și a promova o serie de narative antinaționale (...)

Eugen Tomac: C e declară Șoșoacă e treaba instituțiilor statului

Nu o să intru în detalii, este treaba instituțiilor statului, pentru că domnia sa are mai multă cercetări pe rol în momentul de față.

Cert este că avem o dovadă cât se poate de clară că doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește împotriva României, împotriva Uniunii Europene.

Această vizită este o confirmare clară că doamna Șoșoacă își ia temele de la Moscova, că este un agent propagandist al Federației Ruse în Europa și evident că acest lucru este inacceptabil din toate punctele de vedere, în condițiile în care știm foarte bine că la est de România, în Republica Moldova, de peste 30 de ani, Federația Rusă menține ilegal trupe în regiunea transnistreană, acolo unde românii sunt supuși unui proces de deznaționalizare greu de imaginat de către oricine

Nu îmi imaginez că Șoșoacă s-a dus acolo să protesteze față de Kremlin cu privire la tratamentul inacceptabil", a spus Tomac la Antena 3 CNN.