Stenograme. Ce discuții purtau Călin Georgescu și milionarul crypto Bogdan Peșchir: "Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel"

11 minute de citit Publicat la 15:12 13 Oct 2026 Modificat la 15:12 13 Oct 2026

În perioada 12–23 noiembrie 2024, Peșchir ar fi purtat o conversație pe o platformă de mesagerie cu utilizatorul „calingeorgescu”. Foto: Getty Images/Agerpres

Omul de afaceri Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi oferit cadouri virtuale și criptomonede în valoare de sute de mii de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok și pentru influențarea opțiunii electorale a alegătorilor. Surse judiciare au precizat pentru Antena 3 CNN că mecanismul ar fi presupus atât atragerea unor creatori de conținut cu audiențe mari, cât și sprijinirea directă a unor persoane care s-ar fi angajat să promoveze candidatura și să mobilizeze alegători.

În perioada 28 martie 2024 – 31 ianuarie 2025, Peșchir ar fi oferit cadouri virtuale și criptomonede în valoare totală de aproximativ 958.000 de dolari către 265 de alegători, potrivit surselor judiciare. Cea mai mare parte a sumei, aproximativ 919.000 de dolari, ar fi reprezentat cadouri virtuale pe TikTok, iar alte aproximativ 39.000 de dolari ar fi fost transferate în criptomonede. Peșchir este acuzat de 874 de acte materiale de corupere a alegătorilor în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, promovarea ar fi urmărit inițial creșterea vizibilității lui Georgescu pe rețelele sociale, iar ulterior ar fi inclus demersuri pentru a determina beneficiarii să îl susțină și să îl voteze la alegerile prezidențiale.

Cum ar fi început colaborarea cu echipa lui Georgescu

Convorbirile și mesajele analizate de anchetatori arată că, în noiembrie 2024, Bogdan Peșchir ar fi contactat-o pe Totoliciu Areta Ildiko, coordonatoarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, căreia i-ar fi propus să sprijine candidatura acestuia prin cadouri virtuale pe TikTok și prin promovarea discursurilor sale.

Peșchir i-ar fi explicat că putea urca un cont pe primul loc în clasamentul zilnic al platformei, prin trimiterea de cadouri virtuale în timpul transmisiunilor LIVE.

PEȘCHIR BOGDAN: Bună dimineața. Vreau să vă sprijin.

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Bună dimineața. Cum anume?

PEȘCHIR BOGDAN: Nu știu exact, am câteva idei și mulți bani :)

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Noi promovăm online cea mai mare bază „de trolli”, cu flyere, afișe în format PDF.

Peșchir i-a explicat apoi una dintre ideile sale: crearea unui cont de TikTok care să transmită în direct înregistrări și clipuri cu Georgescu, astfel încât să ajungă zilnic pe primul loc în clasamentul platformei din România.

PEȘCHIR BOGDAN: Una din ideile mele era să pun un cont de TikTok care să facă live, dar cu diverse înregistrări/clipuri cu dvs. Și să îl pun pe clasamentul de TikTok România pe locul 1 zilnic.

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Noi asta facem și dvs. sunteți bine venit.

Când Peșchir a întrebat dacă există un cont bancar în care poate dona, coordonatoarea i-a spus că nu au unul. El a explicat că intenționează să folosească darurile virtuale de pe TikTok, prin care spectatorii recompensează creatorii de conținut, și a confirmat că acesta era modul în care voia să contribuie.

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Aaa, și adică vreți să plătiți cu aceste cadouri?

PEȘCHIR BOGDAN: Da.

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Spălați bani?

PEȘCHIR BOGDAN: Nu, Doamne ferește. Sunt cel mai mare donator din România.

Mai târziu, Peșchir i-a explicat de ce decisese să-l susțină pe Georgescu, deși ajutase anterior campania lui George Simion pe TikTok.

PEȘCHIR BOGDAN: Eu am ajutat campania lui Simion până acum pe TikTok, dar când am văzut că și dânsul candidează și are susținere în comentarii etc. de la mulți oameni, am luat decizia să vă contactez și să vă ajut pe dvs.

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Interesant. Mi se pare ciudată această ofertă!

Într-un mesaj ulterior, Peșchir i-a spus că începuse deja promovarea candidatului și că reușise să convingă mai mulți influenceri să-l susțină.

PEȘCHIR BOGDAN: Bună seara, să vă țin la curent, eu mi-am început activitatea și promovarea dânsului. Am reușit să conving câțiva din influencerii importanți. Și fără bani sau ceva. Le-a plăcut și lor de dânsul.

Coordonatoarea i-a cerut apoi linkul către materialele de promovare și i-a trimis un canal de Telegram cu discursurile lui Georgescu.

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Bună ziua, aici aveți toate discursurile dlui CG.

Spre finalul schimbului de mesaje, Totoliciu i-a mulțumit pentru contribuție și i-a atribuit un rol important în campanie.

TOTOLICIU ARETA ILDIKO: Ești o forță, fără aportul tău nu reușeam. Ai cotit destinul unei nații. Mulțumesc în numele comunității noastre de susținere. Avem două comunități WhatsApp. Azi vreau să o fac pe a treia.

PEȘCHIR BOGDAN: Mulțumesc mult, a fost mâna lui Dumnezeu aici, Lui trebuie să îi mulțumim.

Ce ar fi discutat Peșchir cu Georgescu

În perioada 12–23 noiembrie 2024, Peșchir ar fi purtat o conversație pe o platformă de mesagerie cu utilizatorul „calingeorgescu”, cont folosit de candidatul la alegerile prezidențiale. Potrivit surselor judiciare, cei doi ar fi discutat despre evoluția popularității candidatului și despre vizualizările înregistrate de clipurile sale.

La finalul schimbului de mesaje, Georgescu i-ar fi propus lui Peșchir să continue comunicarea printr-o aplicație securizată și să șteargă conversația existentă.

C.G.: „aveți aplicație securizata”, „sa ținem legătura”.

P.B.: „De genul Signal sau?”

C.G.: „da”, „orice, signal, telegram”, „șterg conversația va recomand sa faceți la fel”.

P.B.: „Asa fac”.

Cadouri virtuale și promovare prin influenceri

Potrivit datelor furnizate de TikTok anchetatorilor, în perioada 3 ianuarie – 27 noiembrie 2024, utilizatorul „bogpr”, asociat lui Bogdan Peșchir, ar fi trimis 2.523 de cadouri virtuale în valoare totală de 577.567,98 de dolari către 232 de utilizatori.

În intervalul 13 octombrie – 27 noiembrie 2024, anchetatorii ar fi identificat 868 de cadouri în valoare de 251.065,11 dolari, trimise către 105 utilizatori.

Printre creatorii de conținut menționați în dosar se numără „Makaveli”, „Pian”, „Alin”, „Feraru” și „Bamba”. Potrivit datelor prezentate de anchetatori, V.A.Z., cunoscut drept „Makaveli”, ar fi primit cadouri în valoare de 30.723,72 de dolari, M.A.B. ar fi primit 18.300,40 de dolari, M.F.I. – 17.218,46 de dolari, iar G.C.R. – 1.329,99 de dolari.

Anchetatorii susțin că Peșchir ar fi urmărit să atragă persoane cu audiență pe TikTok și să folosească vizibilitatea acestora pentru a promova candidatura lui Georgescu.

Într-o conversație cu un utilizator identificat drept SH., acesta l-ar fi întrebat dacă îl plătise pe creatorul de conținut „Makaveli”, după ce acesta vorbise despre Georgescu într-un videoclip.

SH.: „L-ai platit pe makaveli?”

P.B.: „adica?”

SH.: „Pai vorbea de acel candidat / De calin georgescu in ultimul clip”.

Peșchir ar fi răspuns că urmărea victoria candidatului și că avea o strategie de promovare pe TikTok.

P.B.: „eu nu vreau sa castig / vreau sa castige tara plm / le-am dat sah mat / la tiktok”.

Potrivit surselor judiciare, Peșchir nu ar fi contestat explicit afirmația interlocutorului privind o presupusă plată către „Makaveli”. Schimbul de mesaje este analizat de anchetatori alături de datele privind cadourile și transferurile, pentru a stabili natura relației dintre Peșchir și creatorii de conținut.

Discuțiile despre criptomonede și distribuirea cadourilor

În conversațiile purtate cu M.A.B. în perioada 19 octombrie – 4 decembrie 2024, Peșchir ar fi discutat despre promovarea lui Georgescu, transferuri de criptomonede și modul în care fondurile urmau să fie utilizate.

Într-un schimb de mesaje, Peșchir i-ar fi cerut interlocutorului să nu vorbească public despre întâlnirea cu el.

B.P.: „bro nu mai zice te rog de mine nimic, ca te-ai intalnit cu mine si d-astea”.

Ulterior, M.A.B. i-ar fi transmis o adresă de portofel pentru transferul de criptomonede, iar cei doi ar fi discutat despre folosirea banilor și distribuirea treptată a cadourilor virtuale.

M.A.B.: „na bun / Vr sai bag eu / 2000k / 2k”.

B.P.: „ast sa intre / ca s-a trimis / dar probabil dureaza / pana se conf”.

Într-un alt schimb, Peșchir i-ar fi cerut interlocutorului să trimită cadourile treptat.

B.P.: „nu toate odata / da cate un univers / mai stai mai dai / etc / facem treptat”.

Anchetatorii analizează aceste mesaje în legătură cu transferurile de criptomonede și activitatea ulterioară a beneficiarilor. Potrivit documentelor judiciare, M.A.B. ar fi declarat că primise criptomonedele pentru a le direcționa către cazuri sociale, în timp ce procurorii contestă această explicație și susțin că fondurile ar fi avut legătură cu promovarea candidatului.

Într-un alt caz, V.A.Z., cunoscut drept „Makaveli”, ar fi primit criptomonede în valoare de 21.301,48 de dolari prin intermediul portofelului electronic asociat contului lui A.T., potrivit surselor judiciare. Peșchir ar fi justificat transferurile ca reprezentând un avans pentru o activitate în domeniul mass-media, însă anchetatorii susțin că explicația nu ar fi fost detaliată.

Sprijin financiar pentru deplasări și promovare

O altă conversație analizată de anchetatori este cea dintre Peșchir și S.P., purtată în perioada 16–25 noiembrie 2024. Interlocutorul i-ar fi spus că intenționa să viziteze mai multe comunități religioase rome din Germania pentru a promova candidatura lui Georgescu și că avea nevoie de bani pentru transport și cazare.

S.P. ar fi susținut că putea mobiliza mii de voturi și i-ar fi solicitat sprijin financiar.

S.P.: „Putem să adunăm cel puțin 3000 de voturi / Ce zici?”

Peșchir i-ar fi spus că nu dorește să cumpere susținerea interlocutorului sau voturi, dar că ar putea acoperi cheltuielile de deplasare.

B.P.: „Deci ma repet cum am zis mai sus eu nu vreau sa te cumpar pe tine sau voturi sau nimic de genul asta daca tu crezi si vrei sa faci ceva, si nu ai de drum si cazare samd eu cu asta te pot ajuta”.

După ce S.P. i-ar fi cerut 3.000 de euro pentru cheltuieli, Peșchir ar fi acceptat să îl ajute. Potrivit documentului judiciar, suma ar fi ajuns în cele din urmă într-un cont Revolut deschis pe numele unei alte persoane.

Anchetatorii analizează conversația în contextul presupusei mobilizări a alegătorilor. Mesajele arată că interlocutorul a asociat deplasările cu obiectivul de a obține susținere pentru Georgescu, însă scopul și natura juridică a transferului trebuie stabilite pe baza ansamblului probelor.

Mesaje despre mobilizarea alegătorilor și vot

În alte conversații, Peșchir ar fi discutat cu persoane care se ofereau să promoveze candidatura lui Georgescu sau care susțineau că au convins alegători să îl voteze.

În dialogul cu un utilizator identificat drept G.C., acesta i-ar fi cerut bani pentru a împărți pliante și a lipi afișe în București. Peșchir l-ar fi îndemnat să facă transmisiuni LIVE pe TikTok, unde îl putea susține prin cadouri virtuale.

G.C.: „am venit din pușcărie și sunt amart poți să-mi dai și mie cv bani contra cost fac ce vrei / Inpar pliante cu domnu Georgescu pe strada”.

P.B.: „Salut daca faci live asta te sustin acolo”.

În ziua votului, G.C. i-ar fi transmis că votase cu Georgescu și că voia să îi trimită o înregistrare video drept dovadă. Peșchir i-ar fi răspuns: „Nu imi trimiteti”.

Într-o altă conversație, cu un utilizator identificat drept B.G., acesta i-ar fi spus lui Peșchir că oferise câte 50 de lei unor persoane care îi trimiseseră dovezi că votaseră cu Georgescu.

B.G.: „Am promis ca premiez oamenii care fac dovada ca au votat CG pe whatsapp.n am oferit decat cate 50 lei, dar au fost cativa”.

Peșchir i-ar fi răspuns felicitându-l pentru implicare. Potrivit surselor judiciare, conversația este analizată în contextul mesajelor despre recompensarea persoanelor care susțineau că votaseră cu Georgescu. Mesajele nu confirmă, prin ele însele, că voturile respective au fost efectiv exprimate în modul declarat.

Într-un alt schimb, cu un utilizator identificat drept C.2003, Peșchir ar fi fost întrebat dacă avea ceva de câștigat din susținerea candidatului.

C.2003: „Calin Georgescu, da?”

P.B.: „Eu cu el votez”.

C.2003: „Zi-mi sincer, ai ceva de castigat? Ca daca e asa, dau si eu mai departe ca s lnfluent”.

P.B.: „Si bani si amenintari / Si presiuni”.

În conversațiile cu N.C., un alt susținător i-ar fi propus lui Peșchir să contribuie la promovarea candidatului, afirmând că putea mobiliza persoane din mai multe localități. Potrivit datelor TikTok menționate în dosar, N.C. ar fi primit un cadou virtual în valoare de 419,99 de dolari la 15 noiembrie 2024. Câteva ore mai târziu, acesta i-ar fi spus lui Peșchir că putea demonstra prin înregistrări video că va determina și alte persoane să voteze cu Georgescu.

Cum își descria Peșchir propria implicare

Într-o conversație cu un utilizator identificat drept G.A., purtată în perioada 13 octombrie – 30 noiembrie 2024, Peșchir ar fi vorbit despre timpul dedicat campaniei și despre activitatea sa pe rețelele sociale.

P.B.: „haha nush eu am stat azi o gramada sa dau like si comments la ce gaseam cu cg”, „am feedul numai cu el”, „sunt pe campanie mode”.

În aceeași discuție, acesta ar fi spus că intra pe transmisiunile LIVE ale Dianei Șoșoacă pentru a-l apăra pe Georgescu.

P.B.: „spammez pe liveul lu sosoaca acum / ca il ataca pe cg”.

Într-o altă conversație, purtată cu un utilizator identificat drept S., Peșchir ar fi susținut că promovarea lui Georgescu era realizată voluntar și că nu donase direct campaniei candidatului. Interlocutorul i-ar fi atras atenția că plățile către persoane care promovau candidatul puteau reprezenta, la rândul lor, cheltuieli de promovare.

S.: „Pai si cum zice ca bugetul e zero daca doar tu ai bagat bani in promovare pe tik tok? / Ala nu e zero, inclusiv dobatiile trebuiesc declarate”.

P.B.: „eu nu am donat lui / donatiile daca se fac lui da”.

S.: „Da, nu lui, ai platit pe altii sa il promoveze”.

P.B.: „dar eu nu am donat campaniei lui / nu am platit pe nimeni.”

Anchetatorii susțin că aceste discuții, coroborate cu transferurile și cadourile virtuale, indică o strategie organizată de promovare a candidatului și de influențare a opțiunii electorale. Peșchir ar fi susținut, în schimb, că nu a făcut donații directe campaniei și că sprijinul său a fost acordat creatorilor de conținut.

Ce urmăresc procurorii să demonstreze

Potrivit surselor judiciare, ancheta urmărește să stabilească legătura dintre cadourile virtuale, transferurile de criptomonede, activitatea ulterioară a beneficiarilor și mesajele prin care aceștia își exprimau intenția de a promova candidatura lui Georgescu sau de a mobiliza alegători.

Procurorii susțin că Peșchir ar fi investit anterior campaniei electorale aproximativ un milion de euro în TikTok, pentru a ajunge la nivelul 50 în sistemul de recompensare a utilizatorilor care trimit cadouri virtuale. Acest nivel i-ar fi permis să trimită cadouri de valoare mare în timpul transmisiunilor LIVE.

Anchetatorii invocă și o conversație dintre Peșchir și M.F.I., purtată după audierea celui din urmă de către polițiști, în martie 2025. M.F.I. i-ar fi spus că și-a „plătit datoria” față de el și că el și alți creatori de conținut declaraseră că Peșchir nu le-ar fi cerut nimic în schimbul cadourilor primite. Procurorii analizează mesajele în contextul relațiilor financiare dintre Peșchir și creatorii de conținut, precum și al declarațiilor date în anchetă.

Dosarul cuprinde astfel atât date despre sumele transferate, cât și conversații despre promovarea pe TikTok, mobilizarea alegătorilor și relațiile dintre Peșchir, echipa candidatului și beneficiarii cadourilor.