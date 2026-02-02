Surse: Bolojan, atacat frontal în ședința PNL: „Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilam”

Ilie Bolojan a fost confruntat, în premieră, cu opoziția subalternilor săi din PNL Inquam Photos/ Octav Ganea

UPDATE: Candidatul susținut de Ilie Bolojan, Gabriel Andronache, a câștigat votul pentru funcția de lider al grupului PNL de la Camera Deputaților. El a obținut 29 de voturi, față de 21 cât a primit contracandidatul susținut de opoziția la Bolojan, Ciprian Dobre.

Patricia Moș, susținută, de asemenea, de Ilie Bolojan, a câștigat și ea la vor funcția din Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Știrea inițială

Ilie Bolojan a fost confruntat, luni, cu prima opoziție fățișă în grupurile parlamentare ale PNL, unde liberalii au cerut să fie schimbați din funcții Gabriel Andronache din funcția de lider al grupului de la Cameră, și Patricia Moș din Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ambii acuzați de colegi că ar fi ”oamenii lui Bolojan”.

Între Bolojan și parlamentari a avut loc un schimb de replici dur, potrivit unor surse participante la ședința liberalilor.

”Nu va cer să mă susțineti pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior. Înteleg că doamna Moș are o circumstanță agravantă că e de la Bihor, dar cu Gabi Andronache ce aveți, e un om serios , profesionist”, le-ar fi spus premierul parlamentarilor PNL.

”Oare ajută partidul dacă eu am o poziție șubrezită în Coaliție? Fricțiunile interne nu ne ajută cu nimic”, a mai spus Ilie Bolojan

Alina Gorghiu i-a dat replica: ”Competiția n-are cum să șubrezească partidul, doar să-l întărească. Toți parlamentarii au dreptul la a fi aleși”

Și Andrei Baciu, președintele PNL Sector 3, i-a răspuns premierului: ”Competiția și dreptul la liberă exprimare sunt esențiale”

Premierul le-a mai spus liberalilor că l-a ales pe Dragoș Pâslaru, de la partidul lui Dacian Cioloș, nu din PNL, pentru a fi ministru al fondurilor europene, pentru că partidul nu are un expert în acest domeniu, lucru care, de asemenea, i-a iritat pe cei in formațiunea politică pe care o conduce.

Ilie Bolojan a mai spus și că președinții ultimelor 10 organizatii clasate l alegeri trebuie să-și dea demisia.