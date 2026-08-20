Surse: Ce s-a stabilit la ședința de la Cotroceni pentru Legea salarizării. Bugetul pentru salarii a crescut cu 4 miliarde de lei

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Luni va avea loc ultima întâlnire dintre Nicușor Dan și liderii fostei Coaliții de guvernare, pentru a găsi o soluție pentru a adopta Legea salarizării. Potrivit surselor Antena 3 CNN, în ședința de joi, s-a stabilit că dacă toate partidele acceptă o variantă, ea va trebui adoptată până vinerea viitoare. Mai mult, sursele spun că dacă Legea este atacată la CCR, termenul de adoptare va fi depășit, iar jalonul va fi considerat neîndeplinit.

Luni va avea loc ultima întâlnire, în încercarea de a adopta Legea salarizării, asumată în PNRR. Potrivit surselor Antena 3 CNN, dacă partidele vin cu o variantă acceptată de toți, ea va trebui adoptată până vineri.

Sursele spun că dacă Legea va fi atacată la CCR, se va depăși termenul limită pentru adoptarea sa, iar Comisia Europeană va considera jalonul neîndeplinit. Totuși, aceleași surse spun că dacă Legea intră în vigoare până în octombrie, Comisia doar va penaliza România cu aproximativ 20 de milioane de euro, dar va considera jalonul îndeplinit și va livra banii în noiembrie, cum este stabilit.

Astfel, din cele 12 miliarde de lei, care reprezintă bugetul pentru salariile de stat, Sănătatea și Educația au peste 50% din sumă. Suma este mai mare cu 4 miliarde de lei decât prima variantă a proiectului de lege, bani care apar datorită unor măsuri compensatorii.

Acești bani în plus vor fi folosiți pentru echilibrarea veniturilor din familiile ocupaționale. Concret, peste 70% din bugetari vor avea salariile mărite.

Astfel, Legea salarizării va fi însușită de toate cele patru partide. Dacă nu se întâmplă asta, Legea salarizării pică, deoarece s-a stabilit ca niciun partid să nu vină cu o variantă proprie de lege.

Măsurile compensatorii prin care apar cei 4 miliarde de lei în plus sunt legate de reducerile de cheltuieli. Sursele spun că nu vor fi creșteri de taxe, și vor fi adoptate două legi, la pachet, dacă partidele se înțeleg: cea a salarizării și una pentru măsurile fiscale compensatorii. Pe noua grilă, gărzile de weekend vor fi plătite cu 30% în plus.

Nicuşor Dan a discutat, joi, la Palatul Cotroceni, cu liderii fostei coaliţii de guvernare. La discuție au participat liderii partidelor şi miniştrii interimari ai Finanţelor şi Proiectelor Europene. Discuțiile au fost pe tema stadiului implementării proiectelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă și pe legea salarizării, jalon de 770 de milioane de euro din PNRR.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a trimis o nouă variantă a Legii salarizării la Comisia Europeană, fără să aibă o discuție cu sindicatele sau cu liderii politici.

De altfel, toți liderii de partide care au participat, săptămâna trecută, la discuțiile convocate de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, au declarat că ei nu au văzut nicio formă a acestei legi.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit joi, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, o nouă variantă a legii salarizării, a anunțat Radu Burnete, consilier prezidențial. Potrivit acestuia, documentul respectă, „în principiu”, atât obligațiile asumate de România prin PNRR, cât și constrângerile fiscale, iar partidele urmează să îl analizeze în următoarele zile.