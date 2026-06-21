Suveraniștii se atacă între ei. Ninel Peia acuză AUR că nu votează guvernul Veștea. Dungaciu cere anticipate

Ninel Peia, liderul grupului PACE. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

Senatorul Ninel Peia, liderul grupului PACE din Parlament, atacă AUR într-un comunicat de presă transmis duminică, pentru refuzul de a vota Guvernul Veștea. Peia susține că decizia partidului lui Simion este „o eroare uriaşă de calcul politic”.

„Formula propusă de Adrian Veştea nu are cifrele în Parlament. De ce? Pentru că AUR refuză să dea voturile, blocaţi în iluzia infantilă că dacă acest guvern pică, vom avea alegeri anticipate şi ei vor lua "toată puterea".



O eroare uriaşă de calcul politic.



Când Veştea va pica, se va activa scenariul de avarie. Ilie Bolojan (proaspăt validat şef absolut al PNL) va impune un premier-marionetă. Această formulă (PNL-Bolojan+USR+UDMR+Minorităţi) va fi votată în final şi de PSD! De ce? Pentru că nici PSD nu vrea anticipate şi îşi apără scaunele şi primarii din teritoriu.

Prin refuzul rigid de a negocia şi de a susţine o formulă de deblocare, AUR obţine exact inversul, îi prelungeşte viaţa politică lui Ilie Bolojan şi predă frâiele economiei fix celor care vor privatizarea totală a resurselor”, susține Peia.

Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să ceară luni votul Parlamentului pentru învestirea guvernului, după ce va depune duminică seara lista de miniștri și programul de guvernare. Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru a fi premier, însă după refuzul UDMR, PNL și USR, premierul desemnat trebuie să găsească zeci de voturi în tabăra așa-zis suveranistă. În ultimele zile au fost purtate negocieri intense pe toate canalele pentru obținerea unor voturi din rândul parlamentarilor AUR. Grupul PACE, condus de Ninel Peia, are 11 senatori, care, cel mai probabil, vor vota guvernul.

Liderii AUR au anunțat că nu vor vota guvernul. Duminică, numărul doi din AUR, Dan Dungaciu a vorbit din nou de alegerile anticipate.

"Războiul dintre userizarea PNL şi nicuşorizarea PSD nu e al nostru. AUR alege...anticipatele!", a scris Dan Dungaciu.