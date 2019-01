Tăriceanu, mesaj tranșant despre Viorica Dăncilă: Este pregătită pentru aceste șicane

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, lider al ALDE, susţine că premierul Viorica Dăncilă este pregătită să facă faţă "şicanelor" preşedintelui Klaus Iohannis, cum ar fi tergiversarea revocării sau numirii unor miniştri, iar Guvernul şi majoritatea nu vor sta în în loc din acest motiv.



"Doamna prim-ministru este pregătită pentru aceste şicane şi trebuie să mergem mai departe. Nu o să stea guvernarea şi Guvernul şi majoritatea în loc din acest motiv. Toate şicanele pe care le face preşedintele nu ne pot împiedica să adoptăm măsurile pe care le-am programat în programul de guvernare, care sunt destinate îmbunătăţirii vieţii cetăţenilor, creşterii veniturilor lor. (...) Nu ne lăsăm impresionaţi, nici intimidaţi de aceste lucruri. Fiecare găseşte să lupte cu mijloacele pe care le consideră. Asta consideră preşedintele, atâta poate, asta ne arată, noi ne vedem înainte de drum. Fără să fiu consilierul doamnei prim-ministru, dacă m-ar întreba, i-aş spune 'doamna prim-ministru, nu îl băgaţi prea mult în seamă pe preşedinte'", a spus Tăriceanu, duminică seara, la România TV.



Liderul ALDE a mai afirmat că motivarea preşedintelui Iohannis privind refuzul celor două propuneri de ministru făcute de premier ar putea ajunge la mijlocul săptămânii viitoare, după care se vor face noi nominalizări.



"Va trebui să aşteptăm răspunsul motivat şi după aceea, dacă lucrurile stau aşa, va trebui făcută o nouă propunere de către premier şi cu asta practic cercul se încheie. (...) Am înţeles că la mijlocul săptămânii viitoare va transmite punctul de vedere către primul-ministru", a mai spus Tăriceanu.



Întrebat dacă Iohannis ar putea fi suspendat, Tăriceanu a afirmat că motivele de suspendare sunt înscrise în Constituţie, dar în politică nu este aşa uşor: "Trebuie să fii pregătit pentru astfel de lupte şi prim-ministrul văd că are tăria necesară, ştie că are susţinerea coaliţiei, orice şicane care vor fi făcute nu ne sperie sau nu ne intimidează".



Potrivit lui Tăriceanu, Klaus Iohannis încearcă să se repoziţioneze, încercând să dea satisfacţie unei minorităţi radicalizate din electoratul românesc şi care probabil aştepta de la preşedinte anumite gesturi, însă trebuie să gândească aceste gesturi în baza Constituţiei şi nu în afara ei.



El a explicat că, în perioada în care era premier, preşedintele de atunci, Traian Băsescu, "care numai comod nu era", reacţiona cu promptitudine la orice propunere de remaniere pe care o făcea.



"Problema e că ţara trebuie guvernată şi există un anumit vid în care aceste decizii trebuie luate, chiar dacă ele nu sunt consacrate în mod expres în constituţie sau într-o lege. În perioada în care am fost prim-ministru cu un preşedinte despre care se spune orice numai comod nu se poate spune că a fost, dar ori de câte ori a fost o problemă de înlocuire a unui ministru, de remaniere mai mică sau mai amplă, din partea Cotroceniului nu a fost contestat niciun moment dreptul premierului de a revoca un ministru sau de a face alte propuneri, chiar în contextul de atunci în care CCR a adăugat o normă care nu era prevăzută în Constituţie, potrivit căreia preşedinte poate să refuze o singură dată o propunere. Preşedintele de atunci reacţiona cu promptitudine, pentru că era conştient de faptul că un guvern şi un minister trebuie să funcţioneze şi nu poate să funcţioneze neavând un titular cu drepturi depline care să exercite şi să-şi asume responsabilităţile care incumbă", a mai spus Tăriceanu.