Tăriceanu: Statul de drept din România este sub asediul sistemului paralel de putere

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că statul de drept din România este sub asediul sistemului paralel de putere, menţionând că ţara noastră a cunoscut un regres uriaş în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, inclusiv faţă de primii ani de după 1990.



Tăriceanu susţine că elementele esenţiale ale statului de drept sunt: prevalenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor în faţa instituţiilor; instituţii alese democratic ce exercită puterea în baza legitimităţii date de votul alegătorilor, fără a exista interferenţa instituţiilor de forţă; separaţia şi controlul reciproc al puterilor şi "domnia legii (rule of law)".



"În aceste puncte, statul de drept din România este sub asediul sistemului paralel de putere. Majoritatea românilor văd cu îngrijorare că România a cunoscut un regres uriaş în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, inclusiv faţă de primii ani de după 1990, când o serie de instituţii de forţă nu se reformaseră încă. În fiecare zi, la biroul de la Senat primesc sesizări din partea unor cetăţeni care condamnă încălcări flagrante ale drepturilor şi libertăţilor. Când merg în teritoriu, vorbesc cu oameni care îmi împărtăşesc îngrijorările lor. Pe prima pagină a ziarelor şi la televiziuni, românii au văzut o avalanşă de cazuri care arată abuzurile comise de cei care lucrează în aşa-zisul câmp tactic", precizează Tăriceanu într-o postare pe Facebook.