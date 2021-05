Fost ministru, despre mandatul în Guvern: "E ca într-un spital psihiatric. Jurnaliştii, avocaţii, medicii sunt susceptibili"

Paleologu, fost ministru al Culturii într-unul din cabinetele conduse de Emil Boc, crede că mulţi politicieni sunt atinși de patologia puterii.

El a fost întrebat duminică, la o emisiune televizată, dacă "politica este un demon".

"Nu neapărat. Politica poate fi un sacerdoțiu, deci poate fi ceva foarte nobil, înălțător de-a dreptul, poate fi chiar o cale către mântuire, către acţiuni eroice, dar poate fi, într-adevăr, și o pantă demonică.

Într-adevăr, există o patologie a puterii”, a comentat Paleologu.

Întrebat dacă are un exemplu concret de politician atins de această patimă, Paleologu a răspuns:

Theodor Paleologu: Am fost ministru un an. Majoritatea erau atinşi în vreun fel

“Sunt foarte mulţi, majoritatea. Nu uitaţi, am fost ministru timp de un an de zile. Să fii membru într-un guvern timp de un an de zile este ca un stagiu în spital psihiatric.

Cam mare parte erau atinşi în vreun fel.

Şi mai e ceva.Trebuie să te uiți la tine însuți să vezi care sunt propriile derive şi să fii conștient de asta, să fii foarte vigilent cu tine însuți.

Dar să ştiţi ceva, că patologia puterii afectează pe toată lumea.

Theodor Paleologu: Jurnaliştii, episcopii, avocaţii, medicii, profesorii - predispuşi la patologia puterii

Orice meserie care are legătură cu puterea este susceptibilă să dezvolte patologii ale puterii, inclusiv jurnaliştii, episcopii, oamenii de afaceri, avocaţii, medicii, profesorii.

Deci patologia puterii e foarte răspândită", a concluzionat fostul ministru.

