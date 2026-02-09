Ţoiu, după discuţia din SUA despre minerale rare: "Avem deja 3 proiecte strategice desemnate: magneziu, grafit și cupru"

Ministrul de Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, duminică seară, că una dintre concluziile vizitei de la Washington este "nevoia de a reduce birocrația pentru investițiile strategice, păstrând în același timp cele mai înalte standarde de transparență și protecție". Ţoiu a punctat şi că "securitatea economică a României și a întregii Uniuni Europene depinde, astăzi mai mult ca oricând, de reziliența lanțurilor de aprovizionare".

"În vizita oficială în Washington D.C. am discutat cu Doug Burgum, Secretar al Departamentului de Interne al SUA, la un prânz de lucru care a avut loc în cadrul reuniunii ministeriale dedicată mineralelor rare.

Securitatea economică a României și a întregii Uniuni Europene depinde, astăzi mai mult ca oricând, de reziliența lanțurilor de aprovizionare. Viziunea partenerilor noștri americani este aceeași pe care o susținem și la București: nevoia de a reduce birocrația pentru investițiile strategice, păstrând în același timp cele mai înalte standarde de transparență și protecție.

Mineralele rare nu sunt doar termeni tehnici, ele sunt motorul tehnologiei moderne – de la telefoanele pe care le folosim zilnic și mașinile electrice, până la soluțiile de stocare a energiei verzi.

În discuția cu secretarul de stat al afacerilor interne, Doug Burgum, am susținut rolul României în acest sector și pașii pe care îi facem. Avem deja 3 proiecte strategice desemnate (magneziu, grafit și cupru), aliniate la standardele europene și lucrăm la simplificarea procedurilor administrative pentru a atrage investiții care să genereze locuri de muncă sigure. De asemenea, consolidăm parteneriatul cu SUA pentru a asigura piețe de desfacere stabile și sigure pentru resursele noastre.

Este extrem de important să transformăm potențialul României în rezultate concrete pentru o economie modernă împreună cu partenerii noștri strategici", a postat Oana Ţoiu pe Facebook.