Tomac acuză AUR că servește interesul lui Putin când îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „Rusia își dorește o Românie instabilă”

Premierul desemnat Eugen Tomac. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Eugen Tomac a declarat marți că partidul AUR servește interesele Rusiei atunci când îl amenință pe președintele Nicușor Dan cu suspendarea din funcție. Premierul desemnat a adăugat că este „evident” că Moscova își dorește ca România să fie „în continuare instabilă”.

„Eu cred că noi avem nevoie de acțiuni responsabile în raport cu cetățenii și statutul pe care îl are România într-un context extrem de complex și plin de vulnerabilități. Evident că Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă”, a spus Eugen Tomac, când a fost întrebat despre amenințările AUR la adresa președintelui Nicușor Dan.

AUR a amenințat și săptămânile trecute că va începe demersurile pentru suspendarea președintelui, dacă Nicușor Dan nu cheamă toate partidele parlamentare la consultări după moțiunea de cenzură prin care Guvernul Bolojan a fost demis.

Astăzi, președintele AUR, George Simion, și-a întrebat urmăritorii, printr-o postare pe Facebook, dacă ar trebui să inițieze un astfel de demers.

„Nicușor Dan - suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, este mesajul pe care l-a scris liderul AUR, marți dimineață.

„Dacă admitem că domnul Nicușor Dan a avut un comportament care poate fi considerat un derapaj la adresa Constituției noastre - și cred că este un astfel de derapaj - noi nu putem să-l sancționăm decât politic. Putem să încercăm să obținem aceste semnături.

(...) Nu stabilesc eu dacă încalcă sau nu Constituția, ci Curtea Constituțională. George Simion face un sondaj printre susținătorii noștri”, a declarat și președintele Consiliului Național AUR, Petrișor Peiu, la Antena 3 CNN.

De asemenea, tot marți dimineață, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a cerut „fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară” să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.

Preşedintele României poate fi suspendat din funcție „în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei”, dacă o treime din numărul total al parlamentarilor solicită acest lucru şi numai după votul majorităţii aleşilor din Parlament.

Dacă inițiativa trece de votul Legislativului, atunci în cel mult 30 de zile trebuie să fie organizat un referendum de demitere din funcţie a şefului statului.