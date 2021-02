Traian Băsescu, declaraţie-şoc: Îmi asum susţinerea lui George Simion!

"AUR este o reacţie la apariţia unui partid omolog dar în cealaltă parte a spectrului politic: USR-ul neomarxist. AUR un partid de extremă dreapta. AUR a luat obiective de genul legionarilor din perioada interbelica. USR este un partid neomarxist care nu va avea foarte multe de spus în politica românească dintr-un motiv simplu: nu vor face mai nimic în afara de zgomot.

Traian Băsescu: PRM a fost izolat până a dispărut

AUR a aparut ca o reacţie la USR. Sunt cei doi poli ai spectrului politic romanesc. În ceea ce priveşte izolarea AUR, în timpul partidului Romania Mare s-a mai întamplat asa ceva - partidul a fost izolat până a disparut.

Poate nu e cea mai rea idee.

Nu partidele o promoveaza pe Şoşoacă, nu partidele promoveaza AUR. AUR are doua elemente: tricolorul în mână şi poporul în gură, fraze foarte simple. Televiziunile îi promovează", a spus Traian Basescu, la postul Realitatea TV.

Traian Băsescu: E o enigmă cum a crescut un partid de la 1% la 10%

Îmi aduc aminte si cand George Simion se tăvălea prin Bucuresti şi i-am luat apararea, pentru că o facea în numele reunificarii României cu Republica Moldova.

Între timp si-a schimbat ideile. Nu am nimic impotriva lui. EU nu am vorbit de promovarea lui in campanie. Ramane o enigma cum un partid creşte de la 1 la 10%.

Faptul ca de dimineaţa până seara televiziunile ne servesc ce face Şoşoacă este o realitate.

Eu îmi asum susţinerea presedintelui AUR când vorbea de unirea cu Moldova. Dar de la ce faceau atunci, îl mai auziţi pe George Simion sa vorbească serios de reunificare? E cam mult pentru un partid extremist sa creadă că va înlătura tot ca sa vina ei la putere", a concluzionat Băsescu.