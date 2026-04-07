Trei deputați care au demisionat din POT s-au întors în partid

<1 minut de citit Publicat la 17:28 07 Apr 2026 Modificat la 17:28 07 Apr 2026

Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero.

Trei deputați care au demisionat din POT în mai 2025 s-au întors în grupul parlamentar al acestui partid după ce au activat ca neafiliați.

Vicepreședintele Camerei Deputaților Natalia Intotero a anunțat marți, în plen, că deputații Andrei Csillag, Călin Florin Groza și Gheorghe Petru Pîclișan au transmis că își încetează activitatea ca neafiliați și vor activa în cadrul grupului parlamentar POT.

Andrei Csillag este deputat de Bistrița-Năsăud, Călin Florin Groza este deputat de Maramureș, iar Gheorghe Petru Pîclișan deputat de Botoșani, toți trei aleși pe listele POT.

În urmă cu câteva zile, deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan a anunțat că a părăsit grupul parlamentar POT şi va activa în grupul PSD de la Camera Deputaţilor.

Cristian-Emanuel Cîmpan este deputat de Bihor şi a fost ales pe listele electorale parlamentare ale POT.