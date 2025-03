Tudorel Toader, despre candidatura lui Georgescu: CCR nu se raportează la procedura penală, ci la Constituție, avem precedentul Șoșoacă

Fostul judecător a mai spus că indiferent de soluția pronunțată de Curtea Constituțională, aceasta va rămâne definitivă. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Tudorel Toader a explicat, vineri, la Antena 3 CNN că Biroul Electoral Central va admite candidatura lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din luna mai. Fostul judecător CCR a atras atenția că BEC trebuie să respecte legea, iar Călin Georgescu nu are o hotărâre definitivă împotriva sa și nici vreo interdicție de a mai candida. Însă, a spus Tudorel Toader, este de așteptat să existe contestații la adresa candidaturii lui Călin Georgescu, care vor fi tranșate la Curtea Constituțională, unde judecătorii iau decizii pe baza Constituției și a precedentelor, iar CCR a mai interzis în trecut candidatura președintei SOS Diana Șoșoacă.

Faptul că Georgescu este sub control judiciar și este acuzat de șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nu reprezintă un motiv pentru ca Biroul Electoral Central să-i respingă candidatura.

„(...)Eu am convingerea că BEC îi va admite candidatura, pentru că impedemente legale Călin Georgescu nu are la momentul la care vorbim. Nu avem o hotărâre penală definitivă pe care chiar dacă o vom avea va veni peste ani de zile și nu are interdicția de a candida”, a explicat Tudorel Toader.

Călin Georgescu ar putea fi însă blocat de la o nouă candidatură la Curtea Constituțională, dacă cineva depune contestație.

„Ce urmează? Să vedem dacă cineva va contesta vreuna din candidaturile depuse. Și CCR se va pronunța. Curtea nu se raportează la procedură penală, ci la Constituție, sigur și la legea 370 privind alegerea președintelui. Curtea are un precedent referitor la Diana Șoșoacă, dar sunt multe alte hotărâri ale CCR privind alegerile prezidențiale și ele sunt obligatorii și crează precedent la CCR.

La Diana Șoșoacă a contestat un contracandidat. De ce să excludem această posibilitate și de data asta? Am văzut CSAT-ul a furnizat Curții informații de natură să ducă la anularea alegerilor, ceea ce CCR a și făcut.

De ce am crede că de data asta nu s-ar putea repeta aceași ipoteză? Chiar un partid politic a anunțat că va contesta o anumită candidatură,ceea ce mă face să cred că vom avea contestații.”, a spus Tudorel Toader.

Fostul judecător a mai spus că indiferent de soluția pronunțată de Curtea Constituțională, aceasta va rămâne definitivă.

„Indiferent de soluție, hotărârea rămâne definitivă. Ați văzut și la CEDO, la tribunalul UE, e limpede alegerile prezidențiale nu intră sub protecția protocolului 3, acolo intră numai alegerile parlamentare, pentru că parlamentul e a treia putere în state. Președintele e jumătate bicefală a Executivului, nu are atribuții de emitere a unor acte normative, are atribuții pe care Constituția i le circumscrie limitativ și clar”, a conchis Tudorel Toader.

Anterior, fostul ministru al Justiției a explicat la Antena 3 că Curtea Constituțională pune în „balanță valorile, exigențele constituționale, condițiile” pe care trebuie să le îndeplinească un președinte.

