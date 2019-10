Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, în timpul unei vizite electorale la Târgu Mureş, că deşi a avut o serie de obiecţii în privinţa unor propuneri de miniştri, Uniunea va vota lista propusă deoarece atunci "când votezi lista Guvernului şi programul de guvernare nu ai posibilitatea de a selecta persoanele de pe aceasta".



"Noi, aşa cum am spus, suntem pregătiţi, acum sunt audierile miniştrilor. Vom fi acolo dacă va exista cvorum, dacă va exista dezbatere, recomandarea noastră pentru colegii noştri este să îi ajutăm pe liberali să înceapă guvernarea prin votul nostru. Am spus ce obiecţii am avut, astăzi sunt audierile, nu sunt acolo, nu pot să comentez ceea ce se întâmplă. Unele nu mai sunt de actualitate, fiindcă generalul Ciucă a fost trecut în rezervă, poate era mai bine dacă era trecut în rezervă un pic mai devreme, nu înainte de audieri, dar e bine şi aşa. Şi cu Ministerul de Externe, legat de Bogdan Aurescu, nu mi-am schimbat punctul de vedere. Tot ce am spus, rămâne valabil. Când votezi lista Guvernului şi programul de guvernare nu ai posibilitatea de a selecta miniştrii, de a scoate pe unii şi a vota pe alţii, votezi lista sau nu votezi lista. Vom vota lista", a declarat Kelemen Hunor.



În privinţa acordului de colaborare parlamentară semnat între PNL şi UDMR, Kelemen Hunor a spus că nu s-a intrat în amănunte în privinţa viitoarelor proiecte de legi prevăzute a fi susţinute reciproc, pe fondul apropierii anului electoral 2020, când nu pot fi făcute schimbări majore.



"Dorim respectarea legislaţiei în vigoare pentru că, dacă în societate, Guvernul nu reuşeşte să impună respect şi respectarea legii, atunci cetăţenii vor căuta alternative, vor vedea că nu există un respect şi nu este bine. Nu am intrat în amănunte, fiindcă anul viitor intrăm iarăşi în an electoral, cu două rânduri de alegeri, e o perioadă în care nu poţi să faci proiecte mari, nu poţi să faci reforme mari, nu poţi să schimbi radical nimic, dar există multe proiecte, vor exista multe iniţiative mici, dar care contează pentru oameni. Şi acolo trebuie o coordonare. Încă nu au o majoritate. Nu intrăm în amănunte şi nici nu vom intra în amănunte până când nu avem instalat acest Guvern şi nu începe activitatea", a mai arătat Kelemen Hunor.