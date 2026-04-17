Un deputat PNL a primit ordin de mobilizare. "Există un plan ca parlamentarii să fie împiedicați să voteze la moțiunea de cenzură?"

1 minut de citit Publicat la 08:59 17 Apr 2026 Modificat la 09:01 17 Apr 2026

Deputatul Cristian Buican spune că a primit ordin militar de mobilizare.

Deputatul liberal Cristian Buican anunță că a primit ordinul militar de mobilizare.

El declară, pe de altă parte, că ar fi onorat să apere țara în serviciu militar.

Într-o postare pe Facebook, Buican spune că - în cazul în care nu s-a produs o eroare - mobilizarea sa riscă să-l pună în imposibilitatea de a-și exercita mandatul parlamentar, inclusiv sa mai ales în cazul moțiunii de cenzură anunțate de opoziție sau în cazul învestirii unui nou guvern.

Deputatul de Vâlce are 59 de ani și se află la al cincilea mandat în forul legislativ.

Postarea sa, în continuare.

Deputat PNL: Parlamentarii nu pot fi mobilizați pe durata mandatului

"Astăzi am primit „Ordinul militar de chemare la mobilizare”.

Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985–1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar și m-aș simți onorat să fac acest lucru.

Totuși, „Ordinul de chemare la mobilizare”, în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar.

În conformitate cu Art. 26 din Legea 96/2006 actualizată: „Pe durata exercitării mandatului de parlamentar, deputații și senatorii nu pot fi concentrați sau mobilizați”.

În aceste condiții, îmi pun următoarele întrebări:

1. Militarii din Vâlcea care mi-au înmânat „Ordinul de chemare la mobilizare” sunt incompetenți?

sau

2. Există un plan - în contextul în care PSD vrea să destabilizeze guvernul și scena politică din România - prin care anumiți parlamentari să fie împiedicați să-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură sau al unui vot de învestire a unui guvern?

Vă las pe dumneavoastră să răspundeți la aceste întrebări așa cum credeți.

Eu mă voi ocupa să se indrepte actele ilegale."

Ce înseamnă mobilizarea militară și cine este vizat

Mobilizarea militară presupune chemarea sub arme a rezerviștilor pentru întărirea capacității de apărare a țării, în caz de război.

Aprobarea este de competența Parlamentului, care, în ședință comună, aprobă sau respinge decretul Președintelui României de declarare a mobilizării.

MApN desfășoară exerciții de mobilizare, precum cel din 2025, pentru verificarea capacității de completare a forțelor armate, dar acestea nu reprezintă o mobilizare de război.